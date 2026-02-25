La nueva denunciante de Íñigo Errejón es "una artista conocida" que no quiere "que esto afecte a su carrera": "Pide absoluto anonimato"

Una nueva mujer ha denunciado en un juzgado al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por abuso sexual. Tal y como ha podido saber Espejo Público se trata de una artista española muy conocida, que no quiere que su identidad sea revelada.

Ambos comienzan su relación a través del intercambio de mensajes en Instagram, tal y como el expolítico habría iniciado su relación con Elisa Mouliaá, la primera mujer que le denunció por agredirla sexualmente. Según el relato de la supuesta víctima en septiembre de 2021 se ven por primera vez. Se reúnen en casa de Errejón, hablan, beben e intercambian besos pero no llegan a mantener relaciones sexuales.

Un Errejón controlador que le pedía su ubicación y hasta quería saber su forma de vestir

La relación se consolida y Errejón empieza a tener una actitud controladora. "Me pedía mi ubicación en tiempo real, controlaba mi forma de vestir e incluso cómo llevaba pintadas las uñas" ha declarado la denunciante.

Asegura que hubo una agresión sexual en una fiesta en Móstoles. Ambos entraron en un baño donde él insistió en que le practicara una felación: "En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína accedí", relata ella. Según el periódico 'El Debate', después acuden a casa de Errejón . En el trayecto ella intentaba penetrarla sin su consentimiento. Ya en el domicilio ella consiste sexo completo solo si hay preservativo y se produce la agresión sexual.

La denunciante pide anonimato absoluto

La presunta víctima asegura que estos hechos ocurrieron tan solo 24 días después de la presunta agresión a la actriz Elisa Mouliaá. Pide absoluto anonimato, aunque no quiere ser testigo protegida. Por eso ha decidido no presentar denuncia en sede policial y directamente ha acudido a un juzgado.

Alfredo Arrién, abogado de Elisa y de esta nueva denunciante, ha pedido que los datos de su clienta tengan especial protección para que no se filtren. "Ella es una persona conocida y esto puede afectar en su carrera". Cuenta además que ambos eran amantes y que los hechos se produjeron mientras él tenía otra pareja formal y oficial.

