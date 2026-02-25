A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Amparo Muñoz, la Miss Universo cuyo sueño se tornó en pesadilla
Fue la única española en alzarse con la corona de Miss Universo, aunque descubrió un mundo oscuro que le hizo renunciar a ella a los 10 días. Hoy, recordamos a Amparo Muñoz, la modelo que terminó sumida en una espiral de adicciones, depresión y autodestrucción.
Amparo Muñoz fue la primera y única modelo española en coronarse como Miss Universo. Sin embargo, apenas diez días después de llevarse la corona a casa, Amparo renunció a ella, confesando haber sido víctima de presiones, amenazas y situaciones incómodas que le hicieron caer en una profunda depresión.
Desde aquel momento, la vida de Amparo Muñoz se tornó en una espiral de relaciones fallidas, depresiones y adicciones. Las drogas se convirtieron en el consuelo de, según ella, una vida sentimental insatisfecha.
A los 56 años, un tumor cerebral se llevaba la vida de Amparo Muñoz. Tras una vida de polémicas y reveses, la modelo considerada la española más bella del mundo, fallecía en la más estricta intimidad.
Hoy, recibimos a una de las personas que mejor conocen su historia.
