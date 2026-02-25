Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Amparo Muñoz, la Miss Universo cuyo sueño se tornó en pesadilla

Fue la única española en alzarse con la corona de Miss Universo, aunque descubrió un mundo oscuro que le hizo renunciar a ella a los 10 días. Hoy, recordamos a Amparo Muñoz, la modelo que terminó sumida en una espiral de adicciones, depresión y autodestrucción.

cebo

Publicidad

Amparo Muñoz fue la primera y única modelo española en coronarse como Miss Universo. Sin embargo, apenas diez días después de llevarse la corona a casa, Amparo renunció a ella, confesando haber sido víctima de presiones, amenazas y situaciones incómodas que le hicieron caer en una profunda depresión.

Desde aquel momento, la vida de Amparo Muñoz se tornó en una espiral de relaciones fallidas, depresiones y adicciones. Las drogas se convirtieron en el consuelo de, según ella, una vida sentimental insatisfecha.

A los 56 años, un tumor cerebral se llevaba la vida de Amparo Muñoz. Tras una vida de polémicas y reveses, la modelo considerada la española más bella del mundo, fallecía en la más estricta intimidad.

Hoy, recibimos a una de las personas que mejor conocen su historia. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Trauma MÁS

"Noto un agujero en la pierna, sangro mucho, tengo mucho miedo": La hipnosis regresiva, una terapia para traumas del pasado

Rosa Belmonte, Yolanda Díaz

Rosa Belmonte, sobre el adiós de Yolanda Díaz de la política: "No tiene quien le quiera"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Amparo Muñoz, la Miss Universo cuyo sueño se tornó en pesadilla

Una artista española muy famosa, denuncia a Errejón por agresión.
'Caso Errejón'

La nueva denunciante de Íñigo Errejón es "una artista conocida" que no quiere "que esto afecte a su carrera": "Pide absoluto anonimato"

3_Panel4225€
Mejores momentos | 25 de febrero

4.225€ en un panel: así ha conseguido Javi, con suspense, ganar esta cantidad económica

2_Monumento
Mejores momentos | 25 de febrero

¡El insólito momento que nos ha dejado Gema durante la prueba de velocidad enigmática!

Acabamos de presenciar el ‘panel de velocidad’ más largo de toda la historia del programa.

1_PanelGema
Mejores momentos | 25 de febrero

Gema gana un panel de 675€ y se lleva la primera ‘ola’ del programa

La joven concursante empieza el programa a velocidad de crucero y ya suma un total de 1.100€ en su marcador.

Raquel, hermana de víctima de violencia machista

"Pago la hipoteca al asesino de mi hermana": Raquel, hermana de Eva, víctima de violencia machista

Caso exDao.

La exsecretaria de Estado de Seguridad Ana Botella, sobre el DAO denunciado por acoso: "En absoluto tuve conocimiento de comportamientos reprobables"

López Miras.

Fernando López Miras, sobre los nuevos gobiernos en Extremadura y Aragón: "La irresponsabilidad se paga, Vox debe favorecer esos gobiernos"

Publicidad