Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Amparo Muñoz, la Miss Universo cuyo sueño se tornó en pesadilla

Amparo Muñoz fue la primera y única modelo española en coronarse como Miss Universo. Sin embargo, apenas diez días después de llevarse la corona a casa, Amparo renunció a ella, confesando haber sido víctima de presiones, amenazas y situaciones incómodas que le hicieron caer en una profunda depresión.

Desde aquel momento, la vida de Amparo Muñoz se tornó en una espiral de relaciones fallidas, depresiones y adicciones. Las drogas se convirtieron en el consuelo de, según ella, una vida sentimental insatisfecha.

A los 56 años, un tumor cerebral se llevaba la vida de Amparo Muñoz. Tras una vida de polémicas y reveses, la modelo considerada la española más bella del mundo, fallecía en la más estricta intimidad.

