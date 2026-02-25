Antena3
Mejores momentos | 25 de febrero

¡El insólito momento que nos ha dejado Gema durante la prueba de velocidad enigmática!

Acabamos de presenciar el ‘panel de velocidad’ más largo de toda la historia del programa.

El momentazo de Gema en la prueba de velocidad enigmática

Adrián Moreno
Gema ha conseguido entrar en la historia de La Ruleta de la Suerte con una de las respuestas más curiosas del programa. A los concursantes se les ha atragantado la última palabra del segundo panel de esta prueba, lo que ha llevado a Gema a intentar, a la desesperada, una respuesta cómica.

La dificultad estaba en adivinar de qué material estaba fabricado el monumento enigmático que aparecía en el panel. Tras una sucesión de pulsaciones al botón y varias respuestas fallidas, Gema ha pensado que el monumento estaba fabricado a base de “mierda”.

Los concursantes han tenido que dejar que las letras siguieran apareciendo en el panel hasta que Javi ha conseguido adivinar que el material del monumento no eran excrementos, sino que estaba hecho de hierro y era la tan conocida, Torre Eiffel.

