Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel trata de jugársela a Beatriz intentando acercarse a ella

Beatriz se queda en España y el De la Reina le pide reparar todo el daño que le hizo en su momento.

La joven decide frenar la conexión que tiene con el marido de Carmen… ¡tan solo es un miembro del personal!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel le pedirá a Beatriz reconciliarse y dejar el pasado atrás. “Déjame reparar el daño que te hice”, le ha propuesto. ¿Qué hará la que aún es su mujer?, ¿le dará una segunda oportunidad?

Por otro lado, Digna le contará a Marta cómo trató de proteger a Cloe frente a Don Agustín. Y Gabriel… ¡seguirá echando más leña al fuego! Y animará al cura a que delate a Cloe por “invertida”.

En otro orden de cosas, las cosas no marcharán demasiado bien para La Industrial y Damián pagará su frustración con Tasio.

Además, Miguel atenderá a Esteban, el operario problemático de la colonia, y se enfrentará a él.

Por último, Mabel encontrará las cartas sin abrir de Salva… ¡y al cantinero no le hará ninguna gracia!

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

