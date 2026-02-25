Rodolfo Sancho es Juan Toscano en Entre tierras 2: "Es un hombre muy familiar y buena persona"

La llegada de Juan Toscano a Entre tierras abrirá una nueva oportunidad en la vida sentimental de María. Rodolfo Sancho se pone en la piel de este personaje marcado por la responsabilidad, la lealtad y un profundo conflicto interior: “Es un hombre muy de familia, es una muy buena persona”, señala el actor sobre Toscano, el capataz de Julio Varela que, más allá de su posición profesional, vive una realidad personal especialmente delicada.

Toscano atraviesa una situación muy complicada en la segunda temporada. Su mujer está gravemente enferma, una circunstancia que condiciona cada una de sus decisiones: “Es un conflicto muy duro de llevar. La mujer de Toscano está viviendo una enfermedad que tiene muy mala pinta. Eso ha hecho que se vuelque completamente en la familia, pero en algún momento necesita una vía de escape”.

Ese choque entre el deber, la culpa y la atracción hacía otra persona será el motor del personaje. Toscano es, como explica Rodolfo Sancho, “un hombre luchador que protege a los suyos”, pero también alguien que empieza a sentir algo por otra mujer.

En ese contexto aparece María, y lo que comienza como una conexión inesperada se convierte en una tensión que ninguno de los dos puede ignorar.

Así se ha preparado al personaje

Para preparar el papel, el actor ha trabajado mucho para entender ese conflicto del personaje y después "zambullirme en los guiones”, resume, destacando la importancia de comprender a fondo las motivaciones y la batalla interna que define a Toscano.

La segunda temporada de Entre tierras, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, mostrará a Rodolfo Sancho en un papel muy especial y en una pieza clave tanto en la lucha por la tierra como en la lucha por el corazón.