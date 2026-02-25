La exsecretaria de Estado de Seguridad Ana Botella, sobre el DAO denunciado por acoso: "En absoluto tuve conocimiento de comportamientos reprobables"

Ana Botella dice que “en absoluto”tuvo conocimiento de ningún comportamiento reprobable por parte del exDAO durante los dos años que ocupó la Secretaría de Estado tras la moción de censura. Asegura que existe una estructura de mando clara dentro del Ministerio del Interior, con el ministro al frente, la Secretaría de Estado y posteriormente las direcciones generales políticas y los mandos operativos.

Añade que hay comités ejecutivos y sistemas de seguimiento que permiten una organización “próxima a los cuerpos” y subraya que durante su etapa no recibió ninguna alerta ni indicio sobre conductas irregulares.

El nombramiento del exDAO en plena crisis de la “policía patriótica”

La exsecretaria de Estado contextualiza el proceso de selección del DAO y recuerda que fue un momento “muy sensible” porque se producía en plena eclosión de los casos vinculados a la llamada “policía patriótica”, como las investigaciones sobre la operación Cataluña, Kitchen o el caso Villarejo.

Asegura que el objetivo entonces era garantizar la profesionalidad y el alejamiento de cualquier trama de corrupción policial. Dice que el exDAO venía avalado por “acreditaciones de profesionalidad” y una formación destacada, además de una reputación de buen policía, alejado de la cúpula anterior. Añade que esas credenciales fueron determinantes en su designación.

“Hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar”

Tras conocerse años después el presunto comportamiento inapropiado del exalto cargo, Botella insiste en que existen “líneas rojas que no se pueden sobrepasar”. Asegura que es fundamental proteger a la víctima y que cualquier conducta fuera de la legalidad debe investigarse.

Sin embargo, añade que también es importante apoyar a las más de 13.000 mujeres policías que integran el cuerpo y defender la honorabilidad de la Policía Nacional. Dice que las generalizaciones pueden dañar injustamente el trabajo diario de miles de agentes que desempeñan su labor con profesionalidad.

