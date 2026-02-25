Antena3
Mejores momentos | 25 de febrero

Gema gana un panel de 675€ y se lleva la primera ‘ola’ del programa

La joven concursante empieza el programa a velocidad de crucero y ya suma un total de 1.100€ en su marcador.

1_PanelGema

Gema gana un panel de 675€

Adrián Moreno
Publicado:

Un buen inicio siempre te da confianza para el resto del programa. Si no, que se lo digan a Gema, que ha tenido la valentía de seguir tirando de la ruleta para aumentar el dinero de su marcador.

A expensas de encontrar la ‘letra oculta’ para llevarse el ‘súper comodín’ junto con el dinero acumulado, Gema ha insistido en seguir tirando, pese a saber la resolución del panel, hasta que ha descubierto la tan ansiada ‘letra oculta’ en la última consonante del panel.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Gema ha celebrado su primera ‘ola’ del programa, lo que la sitúa en primera posición hasta el momento.

