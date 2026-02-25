Antena3
Abogada de la nueva denunciante de Íñigo Errejón: "Ella está muy nerviosa y quiere mantener el anonimato"

Una nueva denuncia cae sobre Íñigo Errejón. Esta vez, una actriz que ha pedido ser testigo protegido denuncia que el exdiputado la agredió sexualmente en octubre de 2021.

Carmen Costa

Nuevo frente judicial abierto para Íñigo Errejón. Después de que Elisa Mouliaá anunciara por redes sociales sus planes de retirar la denuncia contra el exdiputado por sentirse sola en el proceso, una nueva presunta víctima da un paso al frente.

Se trata de una actriz que ha pedido ser testigo protegido, que relata una presunta agresión sexual por parte de Errejón en octubre de 2021. Según su denuncia, la primera agresión tuvo lugar en un coche y más tarde pasó a producirse en el piso del expolítico.

La denunciante relata que Errejón le introdujo los dedos en la vagina de camino a su domicilio, mientras le susurraba frases como: "Si gritas, será peor". Unas relaciones que, según ella, nunca fueron consentidas.

"Está muy nerviosa y quiere mantener el anonimato", advierte Carmen Costa, abogada de la denunciante. Según nos cuenta, el juez aún no ha aprobado la petición de la denunciante de ser testigo protegido: "Ella lo que no quiere es una exposición pública en redes, en televisión...".

La nueva denuncia se suma a la de Elisa Mouliaá, que por primera vez recibe el apoyo de otra presunta víctima. ¿Cómo afectará esta denuncia a la batalla judicial de Íñigo Errejón?

