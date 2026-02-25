Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez da una sorpresa a los visitantes de La Moncloa en este 'house tour'

Pedro Sánchez vuelve a sorprendernos con un 'house tour' por La Moncloa.

Acompaña a Pedro Sánchez a dar una sorpresa a los visitantes de La Moncloa en este 'house tour' | Antena 3 Noticias

Miriam Vázquez
Publicado:

La faceta de Pedro Sánchez en redes sociales no es nuevo. Nos ha dado recomendaciones literarias, también musicales y nos ha hecho un 'house tour' por la Moncloa. La nueva publicación del presidente da un paso más, en este vídeo no falta ningún detalle y además muestra sus cualidades como guía turístico.

"Acompáñame que le vamos a dar una sorpresa a los ciudadanos que están visitando La Moncloa", así comienza Pedro Sánchez la publicación con la que no solo sorprende a un grupo de visitantes sino que también hace testigos a sus seguidores en redes de todo lo que ocurre. El presidente del Gobierno se aparta un momento de sus quehaceres para enseñar a estos ciudadanos los escondites más recónditos de la Moncloa.

Acompañando a un grupo de visitantes recorre los jardines del complejo presidencial les explica que "aquí empezó todo, la historia de la democracia". Pasan después a los pasillos y a múltiples despachos, entre de ellos les explica cuál era la mesa que usaba Adolfo Suárez. Como buen anfitrión ha querido enseñar a sus invitados la decoración más preciada del complejo.

Les ha contado curiosidades de algunos inquilinos, como, por ejemplo, la pista de tenis que puso de moda Felipe González que tiene hasta una cabina telefónica. Haciendo gala de un buen sentido del humor ha gastado hasta alguna broma a sus invitados.

La velada ha finalizado con una foto en las escaleras más famosas de la política de nuestro país. Donde tampoco ha perdido la oportunidad de felicitar a una mujer que estaba de cumpleaños.

