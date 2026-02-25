4.225€ en un panel: así ha conseguido Javi, con suspense, ganar esta cantidad económica

Tras sortear la ‘quiebra’ por milímetros y no saber la respuesta durante varias tiradas, sumado a la presión de tener en su marcador más de 4.000€ y a un público que le animaba a completarlo, Javi ha conseguido mantener la calma y resolver el panel.

El público ha vitoreado a Javi después de que confesara que ya había logrado descifrar la última palabra que le quedaba para resolver un panel que ha tenido en vilo a todo el plató, sobre todo por la cantidad económica con la que contaba en su marcador.

Una gran ‘ola’ ha “inundado” el plató cuando Javi ha resuelto un panel que lo lleva directo a la final, sacando un amplio margen de diferencia a los demás concursantes del programa.