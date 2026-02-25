Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Empresas

Mercadona destina más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y la jornada laboral de su plantilla

Los trabajadores de Mercadona han recibido una prima por objetivos y una subida de sueldo para minimizar el impacto de la subida del IPC.

Trabajadores de Mercadona

Trabajadores de Mercadona Mercadona

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

Mercadona ha anunciado una inversión superior a los 1.000 millones de euros destinada a reforzar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de su plantilla, integrada por más de 112.000 trabajadores en España y Portugal. Esto incluye el reparto de 780 millones de euros en concepto de prima por objetivos, una medida que beneficiará a la totalidad de su personal.

En concreto, esta variable se establece en función de la antigüedad. Los empleados con menos de cuatro años en la empresa reciben dos primas, mientras que los que superan esa antigüedad, el 70% de la plantilla, perciben el equivalente a tres mensualidades. En total, las personas con derecho a la mayor prima han recibido 7.250 euros netos, que incluyen los 5.400 euros correspondientes al variable más la nómina del mes.

A esta medida se suma la reciente subida salarial aplicada para compensar el incremento del IPC. Será de un 2,9% en España y un 2,2% en Portugal. Esta actualización salarial, que representa un impacto anual de 125 millones de euros, busca asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores ante el contexto inflacionario.

Mejoras en la jornada laboral

Respecto a la jornada laboral, el período de vacaciones se ha ampliado en una semana (de 30 a 37 días anuales), una decisión que se aplica tanto en España como en Portugal y que supone un coste adicional de 100 millones de euros anuales para la empresa.

En conjunto, las iniciativas impulsadas por la compañía suponen un esfuerzo económico global de más de 1.000 millones de euros y forman parte de su Modelo de Calidad Total, una estrategia de gestión basada en la apuesta por la satisfacción y el bienestar de su plantilla.

Según Mercadona, esta política contribuye directamente a la mejora de la productividad y de la gestión interna, factores que en 2025 permitieron a la empresa alcanzar sus mejores resultados históricos en rentabilidad y cuota de mercado.

De este modo, la compañía refuerza su compromiso con los trabajadores, a los que considera “los principales responsables del éxito” y el mayor activo para los “Jefes”, como internamente denomina a sus clientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Hotel del Algarrobico: 20 Años de Controversia en la Costa de Carboneras

El Hotel del Algarrobico: 20 Años de Controversia en la Costa de Carboneras

Publicidad

Economía

Trabajadores de Mercadona

Mercadona destina más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y la jornada laboral de su plantilla

Padres paseando con sus hijos

Todo lo que debes saber del nuevo permiso de paternidad 2026: requisitos y cómo se solicita

Adif se llevó el material de Adamuz porque la Guardia Civil se retiró sin que se precintase, según Ineco

Los peritos alertan de "un riesgo enorme de contaminación" tras la retirada de fragmentos de vía en Adamuz

Inversión en infraestructuras
Infraestructuras

Funcas advierte de la necesidad de invertir en el mantenimiento de las infraestructuras

Logotipo de Telefónica en su sede
Telefónica

Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por el coste del ERE y la salida de latinoamericana

Bono Social Térmico
Bono social

Bono social térmico: cómo solicitar la ayuda del gas, importe y requisitos en este 2026

El bono social térmico es una ayuda pensada para aliviar el gasto energético en los meses fríos y puede llegar a la cuenta bancaria casi sin avisar, siempre que se cumplan los requisitos adecuados

Trabajos de reparación de las vías en Adamuz
Accidente de Adamuz

La Guardia Civil dice que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo"

Adif contesta que esos restos han estado siempre a disposición judicial. En el accidente de tren de Adamuz murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

'Acogedor estudio' que en realidad es un zulo

"Un acogedor estudio con espacio optimizado", así se anuncian zulos en alquiler por casi 600 euros

Buscar trabajo

El SEPE publica nuevas ofertas de empleo: si estás buscando trabajo conoce las últimas vacantes

Los vídeos manipulados con inteligencia artificial que suplantan a periodistas para lanzar mensajes políticos

Vídeos manipulados con Inteligencia Artificial suplantan a periodistas para lanzar mensajes políticos

Publicidad