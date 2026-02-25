Mercadona destina más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y la jornada laboral de su plantilla

Mercadona ha anunciado una inversión superior a los 1.000 millones de euros destinada a reforzar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de su plantilla, integrada por más de 112.000 trabajadores en España y Portugal. Esto incluye el reparto de 780 millones de euros en concepto de prima por objetivos, una medida que beneficiará a la totalidad de su personal.

En concreto, esta variable se establece en función de la antigüedad. Los empleados con menos de cuatro años en la empresa reciben dos primas, mientras que los que superan esa antigüedad, el 70% de la plantilla, perciben el equivalente a tres mensualidades. En total, las personas con derecho a la mayor prima han recibido 7.250 euros netos, que incluyen los 5.400 euros correspondientes al variable más la nómina del mes.

A esta medida se suma la reciente subida salarial aplicada para compensar el incremento del IPC. Será de un 2,9% en España y un 2,2% en Portugal. Esta actualización salarial, que representa un impacto anual de 125 millones de euros, busca asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores ante el contexto inflacionario.

Mejoras en la jornada laboral

Respecto a la jornada laboral, el período de vacaciones se ha ampliado en una semana (de 30 a 37 días anuales), una decisión que se aplica tanto en España como en Portugal y que supone un coste adicional de 100 millones de euros anuales para la empresa.

En conjunto, las iniciativas impulsadas por la compañía suponen un esfuerzo económico global de más de 1.000 millones de euros y forman parte de su Modelo de Calidad Total, una estrategia de gestión basada en la apuesta por la satisfacción y el bienestar de su plantilla.

Según Mercadona, esta política contribuye directamente a la mejora de la productividad y de la gestión interna, factores que en 2025 permitieron a la empresa alcanzar sus mejores resultados históricos en rentabilidad y cuota de mercado.

De este modo, la compañía refuerza su compromiso con los trabajadores, a los que considera “los principales responsables del éxito” y el mayor activo para los “Jefes”, como internamente denomina a sus clientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.