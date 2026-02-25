Blanca Romero reaparece junto a Quique Sánchez Flores desmintiendo una crisis después de borrar todas sus fotos

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han dejado atrás las habladurías sobre una supuesta crisis al reaparecer juntos en el aeropuerto de Madrid.

La actriz y el entrenador, que siempre han llevado su relación con bastante discrección, se vieron envueltos en varios rumores después de que ella borrara de Instagram varias imágenes en las que aparecían juntos, un movimiento que algunos interpretaron como señal de ruptura.

Publicación de Blanca Romero | Instagram

Sin embargo, ahora, días después, se han dejado ver cercanos y muy felices a su regreso al aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras un viaje como pareja.

De hecho, Blanca Romero aclaraba con tranquilidad el porqué de la eliminación de esas publicaciones dejando claro que entre ellos todo sigue igual. "No, no, no, todo bien. Lo que pasa es que prefiero... Bueno, cuando te enamoras pues te da por hacer así cosas más extraordinarias al principio y prefiero mantener la discreción que siempre tuve. Y sigue todo bien, sigue todo igual y ya está, sin más, ¿no?". Para ella, Instagram no deja de ser "una herramienta de trabajo" y reconoce que a veces se le va "un poco más de las manos compartir cosas así", por lo que ha decidido recuperar el perfil bajo en lo sentimental.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores en el aeropuerto | Europa Press

"Con Martín también lo quité todo, porque a él tampoco le gusta, y es pequeño, es menor de edad, por tener un poco más de privacidad y compartir otro tipo de cosas con mis seguidores", añadía respecto a su hijo.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores desmienten los rumores de crisis | Gtres

Ante las preguntas sobre si la razón de este movimiento habría sido por celos, Blanca restó importancia al asunto. "A ver, yo fui celosa siempre, sí, pero no, no tiene nada que ver con... Es un poco más coherente todo que todo lo que os podáis imaginar. Todo está bien, gracias", aclaraba zanjando el tema.