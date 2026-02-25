Encuentran muerta a la hija del actor Martin Short a los 42 años: "Su familia está devastada"

Martin Short atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su hija mayor, Katherine Hartley Short, una pérdida que ha sacudido profundamente al entorno más cercano del intérprete de Solo asesinatos en el edificio. Un representante del actor ha confirmado el fallecimiento en un comunicado y ha pedido respeto por la intimidad de la familia mientras afrontan el duelo.

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo".

Según ha informado PEOPLE, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha acudido a una vivienda en Hollywood Hills tras recibir una llamada de emergencia relacionada con una mujer de unos 42 años. Un representante del Departamento de Policía de Los Ángeles ha indicado al medio que el aviso hacía referencia a un posible suicidio, aunque no se han dado más detalles oficiales al respecto.

Nacida en 1983, Katherine era la mayor de los tres hijos que Short adoptó junto a su esposa, Nancy Dolman, fallecida en 2010 a causa de un cáncer de ovario. A diferencia de su padre, desarrolló su carrera lejos de los focos: era trabajadora social clínica con licencia, ejercía en consulta privada y colaboraba con programas de salud mental y apoyo comunitario en la clínica Amae Health.

Martin Short con su mujer y sus hijos | Gtres

Katherine estudió Psicología y Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de Nueva York, donde se graduó en 2006, y posteriormente obtuvo un máster en Trabajo Social por la Universidad del Sur de California. Antes de ejercer, trabajó en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA y en el programa ambulatorio de diagnóstico dual del Centro Camden, centrando su labor en el acompañamiento a personas con problemas de salud mental.

En los últimos años, Martin Short ha hablado en varias ocasiones del papel central que su familia ocupa en su vida, especialmente tras la muerte de su esposa Nancy Dolman en 2010. La pérdida de Katherine supone ahora un golpe devastador para el actor y sus dos hijos restantes, que afrontan un nuevo duelo lejos del foco mediático, tal y como ha pedido la familia en su comunicado.