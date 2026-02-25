Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump se rodea del equipo masculino de hockey hielo tras el plantón del femenino por un comentario 'misógino'

El presidente de EE.UU. anuncia durante el discurso del Estado de la Nación que concederá la Medalla Presidencial de la Libertad al portero Connor Hellebuyck tras el oro olímpico.

El equipo masculino de hockey hielo durante el Discurso del Estado de la Nación

El show de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia | Reuters

Luis F. Castillo
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes durante su discurso sobre el Estado de la Unión que otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad a Connor Hellebuyck, guardameta de la selección estadounidense de hockey sobre hielo, reciente campeona olímpica en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

"Quiero agradecer (tu actuación en los Juegos). Qué trabajo tan especial has realizado", afirmó Trump, que hizo entrar al equipo masculino completo en el Capitolio al inicio de su intervención, provocando los aplausos de la bancada republicana y también de algunos demócratas. "Es la primera vez que los veo levantarse", bromeó el mandatario en referencia a estos últimos.

Primer oro olímpico en 46 años

Estados Unidos logró el oro olímpico por primera vez en 46 años tras derrotar a Canadá por 2-1 en la prórroga, con una actuación destacada de Hellebuyck, jugador de los Winnipeg Jets de la NHL.

Veinte de los 25 integrantes del equipo masculino aceptaron la invitación presidencial y asistieron al discurso en el Congreso tras viajar a Washington en un avión militar que los trasladó desde Miami, donde habían celebrado la victoria. Antes del acto en el Capitolio, los campeones visitaron la Casa Blanca y fueron recibidos por Trump en el Despacho Oval.

El equipo femenino le plantó

En contraste, la selección femenina -también campeona olímpica tras vencer a Canadá en su final- declinó asistir al discurso. La federación explicó en un comunicado que la decisión se debía a compromisos académicos y profesionales previamente programados tras los Juegos.

"Debido al calendario y a compromisos académicos y profesionales previamente programados tras los Juegos, las atletas no pueden participar. Se sienten honradas por haber sido incluidas y agradecen el reconocimiento", señaló.

La invitación del presidente al equipo masculino se produjo mediante una llamada telefónica realizada tras la final. En un vídeo difundido por la Casa Blanca se observa al director del FBI, Kash Patel, sosteniendo un teléfono móvil en el vestuario mientras Trump felicita a los jugadores y los invita al Congreso.

La 'broma' sobre el equipo femenino

Durante esa conversación, el presidente también hizo una referencia en tono de broma a la necesidad de invitar a la selección femenina, señalando que, de no hacerlo, "podría enfrentar un juicio político", comentario que generó risas entre los deportistas y posteriormente cierta polémica en redes sociales por su tinte misógino y sexista.

