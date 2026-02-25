Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

OPINIÓN

Elisa Beni advierte sobre la postura de Vox: "Puede tener la tentación de hacerse un Rivera, o un Iglesias"

La periodista ha analizado las dificultades que parecen estar teniendo PP y Vox, y las consecuencias políticas y electorales que tendría que no se alcanzaran acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón. Elisa Beni ha recordado varios episodios similares y recientes.

Elisa Beni, sobre Santiago Abascal

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Santiago Abascal visitó un día antes el plató de Espejo Público y en la entrevista que le hizo Susanna Griso sorprendió la contundencia que empleó con el Partido Popular, teniendo en cuenta que su partido y el de Alberto Núñez Feijóo se encuentran inmersos en unas arduas negociaciones tratando de llegar a sendos acuerdos de gobierno den Extremadura y en Aragón.

"Puede ser un problema para Abascal"

La estrategia de Vox, manifestada por su presidente, ha recordado a Elisa Beni a la que siguieron en anteriores conversaciones por otras legislaturas tanto Podemos como Ciudadanos: "Abascal va a suponer un problema muy parecido al que Podemos supuso en su día para el Partido Socialista".

"Feijóo está jugando con fuego, como en su día le tocó a Sánchez"

Elisa Beni

La periodista experta en Tribunales intuía en Abascal la posibilidad de "tener la tentación de hacerse un Rivera, o un Iglesias". Lo decía por que en su día sus partidos -Ciudadanos y Podemos- plantearon una postura rocosa de cara a las negociaciones con el Partido Socialista. Unas duras negociaciones que, a la postre y según muchos analistas, tuvieron repercusiones negativas en las dos formaciones.

Destacaba el documento interno que el Partido Popular ha emitido para marcar las pautas de las negociaciones, aclarando que el marco constitucional es innegociable. Una diferencia que apreciaba Elisa entre el PP y el PSOE: "Me parece importante como ciudadana saber que en el PP no se dejarán arrastrar fuera de esas líneas como Pedro Sánchez sí, claramente, ha hecho".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

María del Monte

Así ha sido el divertido juego de Abascal en Espejo Público con Susanna Griso y Lorena García a propósito de los Therians y de algunos nombres políticos

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

JOsep Borrell, contra Donald Trump

Josep Borrel ataca duramente a Donald Trump: "Demuestra la clase de psicópata que es"

Fernando López Miras.

López Miras tacha de "paletismo xenofóbico" el ataque de ERC a Murcia: "Hoy la región de Murcia es mucho mejor que Cataluña"

Soledad no deseada

Francisco, el reflejo de la soledad no deseada: "Lo peor es sentir que uno no es nadie en la sociedad"

Elisa Beni, sobre Santiago Abascal
OPINIÓN

Elisa Beni advierte sobre la postura de Vox: "Puede tener la tentación de hacerse un Rivera, o un Iglesias"

Joaquín y su familia se encuentran con los ciervos sagrados: “Cuando llegamos era un lugar de paz”
Avance | El capitán en Japón

Joaquín y su familia se encuentran con los ciervos sagrados: “Cuando llegamos era un lugar de paz”

María Pombo y Pablo Castellano se someten al test del amor de Trancas y Barrancas
Imperdible

María Pombo y Pablo Castellano se someten al test del amor de Trancas y Barrancas

La pareja ha demostrado tener mucha química en una de las secciones más divertidas de las hormigas.

Sandra Golpe
A las 21:45 horas

Esta noche, Sandra Golpe estará en El Hormiguero para celebrar el liderazgo de sus informativos

La periodista estará en el programa para repasar su trayectoria y la actualidad informativa.

Así ha sido la entrevista completa a María Pombo y Pablo Castellano en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a María Pombo y Pablo Castellano en El Hormiguero

Pablo Castellano

Marron pone a prueba los nervios de María Pombo y Pablo Castellano con un cañón de aire comprimido en El Hormiguero

María Pombo y Pablo Castellano

"Me enseñó a ser más empático”: Pablo Castellano habla en El Hormiguero del impacto de María en su vida

Publicidad