Elisa Beni advierte sobre la postura de Vox: "Puede tener la tentación de hacerse un Rivera, o un Iglesias"

Santiago Abascal visitó un día antes el plató de Espejo Público y en la entrevista que le hizo Susanna Griso sorprendió la contundencia que empleó con el Partido Popular, teniendo en cuenta que su partido y el de Alberto Núñez Feijóo se encuentran inmersos en unas arduas negociaciones tratando de llegar a sendos acuerdos de gobierno den Extremadura y en Aragón.

"Puede ser un problema para Abascal"

La estrategia de Vox, manifestada por su presidente, ha recordado a Elisa Beni a la que siguieron en anteriores conversaciones por otras legislaturas tanto Podemos como Ciudadanos: "Abascal va a suponer un problema muy parecido al que Podemos supuso en su día para el Partido Socialista".

"Feijóo está jugando con fuego, como en su día le tocó a Sánchez"

La periodista experta en Tribunales intuía en Abascal la posibilidad de "tener la tentación de hacerse un Rivera, o un Iglesias". Lo decía por que en su día sus partidos -Ciudadanos y Podemos- plantearon una postura rocosa de cara a las negociaciones con el Partido Socialista. Unas duras negociaciones que, a la postre y según muchos analistas, tuvieron repercusiones negativas en las dos formaciones.

Destacaba el documento interno que el Partido Popular ha emitido para marcar las pautas de las negociaciones, aclarando que el marco constitucional es innegociable. Una diferencia que apreciaba Elisa entre el PP y el PSOE: "Me parece importante como ciudadana saber que en el PP no se dejarán arrastrar fuera de esas líneas como Pedro Sánchez sí, claramente, ha hecho".

