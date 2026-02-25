"Pago la hipoteca al asesino de mi hermana": Raquel, hermana de Eva, víctima de violencia machista

Manel fue condenado a 24 años de prisión por el asesinato de Eva, la que era su pareja y madre de sus hijos. La condena incluyó una indemnización a la familia, que el asesino no paga, tampoco cumple con los plazos de la hipoteca de la casa que ambos adquirieron. La mitad de la madre fue heredada por los pequeños y la otra sigue siendo de Manel, que no satisface las cuotas con el banco.

Raquel, hermana de Eva, ha contado su caso en Espejo Público. La indignación y la injusticia que provoca a quien lo conoce son considerables. Susanna Griso lo tiene claro: "¡La casa tiene que ser para los niños huérfanos, tus sobrinos! El asesino no tiene que tener ningún tipo de propiedad".

"Justicia demasiado lenta"

Sin embargo y aunque parezca inverosímil la hermana de Raquel lamentaba que "el asesino lo que no tiene es prisa". A diferencia del criminal la familia de Eva es quien paga como puede la hipoteca: "No es solo una, son dos, tiene la mitad de las propiedades a su nombre y no las ha puesto a disposición e la familia". Raquel denunciaba que "en casos tan graves como los de violencia machista" la Justicia no fuera más diligente a la hora de emplear los bienes del condenado con sentencia firme, en retribuir a la familia, por lo menos a los hijos a los que privó de crecer con una madre.

Para que el homicida cumpla con la sentencia y pague la indemnización, la familia aguarda con esperanza que la sentencia civil -la penal ya lo es- sea firme.

"No somos los únicos, me consta. Los hijos quedan indefensos a nivel económico", sentenciaba la hermana de Eva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.