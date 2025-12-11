Antena3
El rifirrafe entre Pilar Rodríguez Losantos y Chema Crespo por 'La Fontanera': "¡¿Qué estaríamos diciendo si fuera Miguel Tellado?!"

La detención de Leire Díez, conocida popularmente como la 'Fontanera de Ferraz', ha devuelto a la primera línea de la actualidad sus maniobras, presuntamente en nombre del Partido Socialista. También ha provocado momentos de tensión en Espejo Público.

Chema Crespo, Pilar Rodríguez Losantos y Leire Díez

Andrés Pantoja
Publicado:

El periodista y expolítico Chema Crespo instaba al Partido Socialista a emprender acciones legales contra Leire Díez. No es la primera voz afín al PSOE que exige al partido de Pedro Sánchez que mueva ficha de forma contundente, decidida e implacable. No hacerlo siembra dudas, afirman.

Leire Díez era detenida la tarde del miércoles por la Guardia Civil y pasaba la noche en las dependencias de Tres Cantos de La Benemérita.

Pilar Rodríguez Losantos, periodista y presidenta de 'OkDiario' era más crítica aún con el Partido Socialista, al que sugería como cómplice de los actos de 'La Fontanera de Ferraz': "El partido lleva muchos años no solo protegiéndola sino potenciándola".

Añadía Pilar que desde el PSOE se pretenden desmarcar de los presuntos delitos cometidos por Santos Cerdán, José Luis Ábalos, y en este último caso, también de Leire Díez.

"Se pretende hacer una separación. Como si el hecho de que Leire tuviera relación con Santos Cerdán, y Santos Cerdán fuera un señor que pasaba por allí y se ha corrompido en algún lugar", expresaba la periodista que subrayaba en que "era el que mandaba en el partido, es que era el número uno".

"Como si Cuca Gamarra y Miguel Tellado hubieran entrado en prisión"

Pilar empleaba un símil con el Partido Popular para destacar la gravedad de la situación: "Es como si fuera Miguel Tellado. Hay veces que nos olvidamos (…) ¡¿Qué estaríamos diciendo?! ¿Estaría Feijóo habilitado para liderar la oposición si Tellado hubiera tenido un 'fontanero'?".

La insistencia con vehemencia de Rodríguez Losantos llevaba a Chema a invitarla a tranquilizarse y respondía que "estaríamos diciendo como mínimo lo que se está diciendo del Partido Socialista". Sin embargo ella denunciaba la supuesta inacción del PSOE: "Se la deja como una especie de friki que estaba por allí".

