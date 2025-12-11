¿Una pregunta imposible de resolver? La escabechina nunca vista en El 1%

Hay rondas en El 1% que dejan escabechinas. En este mismo programa, la pregunta del 80% ha sorprendido al dejar 19 concursantes eliminados. El lío que se han hecho con las notas de una alumna ha terminado provocando su propio suspenso. Sin embargo, la verdadera criba se ha producido realmente con el reto del 20%.

Los 21 concursantes que aún estaban jugando se han encontrado con doce personas sentadas en una mesa, de las cuales una estaba ausente. Lo que tenían que deducir es el nombre de esa persona. Había seis opciones, pero eso no ha sido de mucha ayudado a tenor de lo que ha ocurrido: ¡14 eliminados! Entre ellos se encontraba la última integrante de la familia Rodríguez que quedaba en liza. “Hasta aquí la aventura de los Rodríguez”, ha bromeado Arturo Valls, que antes había alucinado con sus habilidades secretas.

Hay otro dato de la escabechina que la hace especialmente sorprendente. Aunque siete jugadores han superado la pregunta del 20%, todos han usado su pase. ¿Estamos ante la ronda imposible? ¡Dale al play y ponte a prueba!