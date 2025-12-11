Antena3
Mejores momentos | 10 de diciembre

Todos los focos sobre la única concursante que se enfrenta a la pregunta del 5%: “Me temo lo peor”

Tras dos escabechinas consecutivas, Anne se ha quedado como única aspirante al premio de 89.000 euros en juego en este programa de El 1%.

Alberto Mendo
La pregunta del 5% se ha presentado con una tensión imprevista en El 1%. Sólo una concursante se ha enfrentado a este reto tras la doble escabechina que acababa de producirse. La ronda del 20% había resultado letal, dejando 14 eliminados y sin pase o comodín a los siete que quedaban, lo que a seis les ha costado caro justo después.

¿Una pregunta imposible de resolver? La escabechina nunca vista en El 1%

Anne fue la única acertante de la pregunta del 10%, por lo que se ha quedado como aspirante única al premio de la noche. Arturo Valls ha recordado que era de 89.000 euros, pues once concursantes decidieron plantarse con sus mil euros en el bolsillo. El presentador también ha explicado que, en caso de fallar, se enfrentaría igualmente al último reto pero por la mitad de ese bote.

Por lo tanto, todas las miradas se han centrado en Anne cuando se ha despejado la pregunta del 5%. Se ha encontrado con un curioso jeroglífico y, por sus gestos, parecía entreverse que no tenía la respuesta nada clara. “Me temo lo peor”, reconocía Arturo antes de despejar la incógnita. ¡Descubre en el vídeo si ha acertado!

