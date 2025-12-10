Detienen en Madrid a Leire Díez, la 'fontanera del PSOE'

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida también como la 'fontanera' del citado partido. Díez está siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

Durante los últimos años, Díez se presentó públicamente como periodista de investigación, asegurando haber trabajado en asuntos relacionados con las llamadas 'cloacas del Estado'. La investigación judicial la sitúa al frente de un grupo organizado que habría intentado obtener datos confidenciales sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), ofreciendo a cambio favores o contactos influyentes con políticos y figuras públicas.

