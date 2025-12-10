Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Relaciones

Pilar Vidal cuenta el secretismo de Melissa Jiménez en sus 6 meses de embarazo de Fernando Alonso: "Hace semanas que sus compañeros le preguntaron"

Fernando Alonso y Melissa Jiménez están de enhorabuena. La pareja espera su primer hijo en común después de dos años de relación sentimental.

Pilar Vidal en Espejo Público.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso se convertirá en padre a los 44 años. Después de dos años de relación él y Melissa Jiménez esperan su primer hijo. No será el primero para la periodista deportiva ya que Jiménez tiene otros 3 hijos fruto de su relación con el defensa del Betis Marc Bartra del que está separada.

Melissa y Fernando Alonso coincidían desde hace tiempo en el 'paddock' de la Fórmula 1 donde la reportera ha trabajado durante años.

Fernando Alonso ha mantenido otras sonadas relaciones sentimentales de larga duración con mujeres también mediáticas como la cantante Raquel del Rosario o la presentadora Lara Álvarez, pero aún no había tenido descendencia.

Un secreto bien guardado

Tal y como ha podido saber Espejo Público Melissa Jiménez está embarazada de 6 meses. La reportera ha mantenido la información a buen recaudo e incluso en la cadena de televisión en la que trabaja ha sabido guardar discreción. Pilar Vidal ha hablado con algunos de sus compañeros que, cuentan que cuando le preguntaron a la periodista de 38 años por este rumor no respondió.

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso ha valorado la noticia. "Como dirían los antiguos ha sentado la cabeza Fernando Alonso".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Gripe

La gripe se dispara: la peor en 15 años a dos semanas de Navidad

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Gripe

La gripe se dispara: la peor en 15 años a dos semanas de Navidad

Juristas sobre la sentencia contra el Fiscal General

Hablan dos juristas, sobre la sentencia al fiscal general: Del "no había secreto que revelar" al "cabía una condena mayor"

Manoli, jubilada inquiokupada

Manoli, jubilada, víctima de la inquiokupación y de la empresa de desalojo: "Es doblemente estafada"

Fedra Lorente
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la ruina de Fedra Lorente 'La Bombi'

Pilar Vidal en Espejo Público.
Relaciones

Pilar Vidal cuenta el secretismo de Melissa Jiménez en sus 6 meses de embarazo de Fernando Alonso: "Hace semanas que sus compañeros le preguntaron"

Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final
MEJORES MOMENTOS | 10 DE DICIEMBRE

Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final

El concursante del atril azul ha recordado en su presentación que ya había participado en el programa años atrás y que, esta vez, su meta era alcanzar la Gran Final.

“Una y la última”: la espectacular tirada de Alex en el Panel con Bote
MEJORES MOMENTOS | 10 DE DICIEMBRE

“Una y la última”: la espectacular tirada de Alex en el Panel con Bote

Jorge Fernández le había pedido que lanzara con mucho cuidado ante el cercano ‘Pierde turno’.

Alex vive un momento de máxima tensión por el supercomodín

Alex vive un momento de máxima tensión por el supercomodín

Un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

Joseba Arguiñano elabora un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

Publicidad