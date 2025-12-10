Relaciones
Pilar Vidal cuenta el secretismo de Melissa Jiménez en sus 6 meses de embarazo de Fernando Alonso: "Hace semanas que sus compañeros le preguntaron"
Fernando Alonso y Melissa Jiménez están de enhorabuena. La pareja espera su primer hijo en común después de dos años de relación sentimental.
El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso se convertirá en padre a los 44 años. Después de dos años de relación él y Melissa Jiménez esperan su primer hijo. No será el primero para la periodista deportiva ya que Jiménez tiene otros 3 hijos fruto de su relación con el defensa del Betis Marc Bartra del que está separada.
Melissa y Fernando Alonso coincidían desde hace tiempo en el 'paddock' de la Fórmula 1 donde la reportera ha trabajado durante años.
Fernando Alonso ha mantenido otras sonadas relaciones sentimentales de larga duración con mujeres también mediáticas como la cantante Raquel del Rosario o la presentadora Lara Álvarez, pero aún no había tenido descendencia.
Un secreto bien guardado
Tal y como ha podido saber Espejo Público Melissa Jiménez está embarazada de 6 meses. La reportera ha mantenido la información a buen recaudo e incluso en la cadena de televisión en la que trabaja ha sabido guardar discreción. Pilar Vidal ha hablado con algunos de sus compañeros que, cuentan que cuando le preguntaron a la periodista de 38 años por este rumor no respondió.
La presentadora de Espejo Público Susanna Griso ha valorado la noticia. "Como dirían los antiguos ha sentado la cabeza Fernando Alonso".
