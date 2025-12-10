Melissa Jiménez y Fernando Alonso están esperando su primer hijo en común tras dos años de discreta relación

Después de semanas de especulaciones, Melissa Jiménez y Fernando Alonso han confirmado la noticia más esperada: van a ser padres. La pareja, que mantiene una relación discreta desde 2023, espera su primer hijo en común, que nacerá en Mónaco, donde ambos residen junto a los tres hijos que la periodista tiene de su anterior matrimonio con Marc Bartra.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en una carrera | Gtres

Los rumores de embarazo comenzaron a intensificarse en las últimas semanas, especialmente cuando la reportera dejó de aparecer en varias de las carreras del piloto asturiano. Su ausencia también llamó la atención el pasado domingo en Abu Dhabi, donde no se dejó ver ni acompañando a Alonso ni trabajando en el paddock durante el último Gran Premio de la temporada.

Ahora, ya se conoce el motivo: Melissa está embarazada de seis meses y ha decidido bajar el ritmo profesional para centrarse en su bienestar durante el último trimestre de gestación.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso | Gtres

Este será el cuarto hijo para Melissa Jiménez, que ya es madre de tres pequeños fruto de su relación con el futbolista Marc Bartra. Sin embargo, esta vez la periodista ha optado por alejarse temporalmente del frenético mundo de los circuitos y priorizar el descanso en esta etapa final del embarazo.

La pareja, instalada en Mónaco desde hace dos años, vive su momento más especial con la llegada del nuevo miembro de la familia, un bebé muy esperado que nacerá en los próximos meses.