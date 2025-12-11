Antonio Albella recuerda a su amiga Encarnita Polo: “Hay que hablar de ella como vida, no como el final tan terrible que tuvo”

Antonio Albella es uno de los artistas más polifacéticos de nuestro país. Actor, cantante, presentador e, incluso, DJ, no le teme a nada. Es precisamente esa valentía en el mundo del espectáculo la que le ha llevado a crear un vínculo muy especial con otras artistas como Encarnita Polo.

Ambos mantuvieron una amistad muy bonita durante 35 años, que no se rompió pese a que Encarnita pasó sus últimos meses en una residencia de Ávila. La misma en la que el mes pasado fallecía trágicamente a manos de uno de los residentes.

El presunto asesino, un hombre de 76 años, llevaba menos de una semana ingresado y padecía demencia senil prematura. Este se habría colado por la noche en la habitación de Encarnita y la habría estrangulado hasta la muerte.

"Hay que hablar de ella como vida, no como el final tan terrible que tuvo", advierte Albella. Este mantiene un recuerdo muy bonito de Encarnita, con quien, incluso cuando estaban separados, mantenía el contacto: "Veíamos programas por teléfono". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!