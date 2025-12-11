Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Manuel Carrasco: "Lo he dicho a boleo"

La visita de Manuel Carrasco a El Hormiguero ha estado llena de verdad y de momentos profundamente humanos. Con su manera de contar y sentir, el cantante ha logrado crear una atmósfera cálida y especial en el plató.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido en el plató para poner a prueba al invitado en uno de sus test más famosos: Si te he visto no me acuerdo. En él, la memoria de Manuel iba a estar sometida con una serie de preguntas en la que debía echar la vista atrás y recordar algunas imágenes, frases y personajes históricos.

El cantante ha sorprendido a todos dejando claro que tiene la cabeza en perfecto estado. Entre los aciertos meritorios que ha tenido, y que ha llegado a acertar incluso de chiripa, el cantante ha superado con creces el examen.