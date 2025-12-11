La Guardia Civil registra empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la detención de Leire Díez

La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) está llevando a cabo este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar dentro del marco de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional y por la que este miércoles fueron detenidos la exsocialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contrataciones públicas.

Los registros de las empresas vinculadas a Servinabar, de la que es propietario Santos Cerdán, se están realizando en distintas ciudades como Madrid, Sevilla y Zaragoza.

Fiscalía Anticorrupción también participa en la operación de la Audiencia Nacional, que ha ordenado que los agentes se desplacen a distintos puntos del país para llevar a cabo los registros.

Detienen a Antxon Alonso

La tercera persona detenida en la misma operación de la UCO es Antxon Alonso. Se sabe que fue arrestado por los agentes este miércoles en Vizcaya.

La UCO registra Forestalia

Uno de los registros de la UCO se está llevando a cabo en la empresa Forestalia en Zaragoza, tal y como ha informado la agencia EFE.