Antxon Alonso, detenido en la operación de la UCO abierta contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

La operación de la UCO por presuntas irregularidades en contratos públicos suma ya tres detenidos. Tras el arresto este jueves de la exmilitante del PSOE Leire Díez y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, Antxon Alonso ha sido detenido en la misma operación por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, este tercer arresto también se produjo ayer, en su caso en Vizcaya. Las fuentes consultadas, próximas a la investigación, han confirmado que se trata de Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

Registros en las sedes de Servinabar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva a cabo este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar dentro de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, en la que ayer fueron detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que las entradas y registros se realizan en Madrid, Sevilla y Zaragoza y afectan a compañías relacionadas con Servinabar, la mercantil que, según las pesquisas de la UCO, tendría vínculos con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los detenidos deberán pasar a disposición judicial en un máximo de 72 horas, por lo que comparecerán ante la Audiencia Nacional entre este jueves y el sábado. Será entonces cuando el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, decida si decreta prisión provisional o les deja en libertad, con o sin medidas cautelares.

Tanto los registros como las detenciones se enmarcan en una operación dirigida por el magistrado y desarrollada por la UCO por orden judicial, dentro de una causa promovida por la Fiscalía Anticorrupción que permanece bajo secreto de sumario.

