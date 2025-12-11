Esta noche, Dan Brown estará en El Hormiguero y se unirá Isabel Preysler

El Hormiguero recibirá, en el último programa de la semana a Dan Brown, uno de los autores más leídos y reconocidos del mundo. El escritor nos contará cómo afronta la creación de sus novelas, su estrecha relación con la simbología y los enigmas, y cómo vive el fenómeno global en el que se han convertido sus historias.

Pero la noche no termina ahí. Tras la entrevista con Dan Brown, habrá una tertulia muy especial. Isabel Preysler se unirá al debate acompañada de Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Pablo Motos. Una mesa llena de voces conocidas que comentarán los temas del día y todo lo que surja en una velada que promete dar mucho que hablar.

Sobre él:

Dan Brown, nacido en Estados Unidos, se convirtió en un fenómeno editorial mundial gracias a sus novelas de misterio y conspiración marcadas por códigos, sociedades secretas y referencias históricas. Con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, su trabajo ha sido traducido a decenas de idiomas y adaptado al cine, convirtiéndolo en uno de los autores más influyentes de la literatura contemporánea. Su estilo trepidante y su capacidad para mantener al lector en vilo lo han consolidado como un referente absoluto del thriller moderno.