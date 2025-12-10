El gesto íntimo de Evren que desarma a Bahar: recuerdos, confesiones y un futuro que les divide

Evren llega decidido a sincerarse y recurre a un frasco de recuerdos para mostrar a Bahar cuánto significan sus vivencias juntos. Cada nota revive un momento que confirma que siguen enamorados, pese a sus dudas.

El médico comparte además su última anotación, la que confirma que será padre, una noticia que sacude a Bahar aunque trate de celebrarla. Él reconoce que solo piensa en ella y en su hijo, agradeciéndole haberlo llevado a la verdad. El abrazo final resume su encrucijada: un amor intacto atrapado entre lo que desean y las responsabilidades que ahora los condicionan.