Final estilo thriller para una librera en El 1%: ¡arriesga para ganar un premio de 44.500 euros!

Tras una noche llena de diversión y también de escabechinas, sólo una concursante ha llegado a la pregunta final de El 1%. Anne se ha quedado como aspirante única, aunque tampoco por el premio total de 89.000 euros que estaba en juego. Al fallar en la ronda anterior, que también había disputado sola, ha competido para llevarse la mitad, 44.500 euros.

Arturo Valls ha destacado el hecho de que Anne, la mejor jugadora de la noche, sea librera. “Todo está en los libros”, ha afirmado el presentador, antes de darle la opción de plantarse con 5.000 euros. Ella ha decidido arriesgar, llenando de emoción el final del programa.

Dada la profesión de la concursante, Arturo le ha peguntado qué libro encajaría mejor con esta experiencia: Elige tu propia aventura, La historia interminable… “Alguien valiente, sin duda”, ha comentado el presentador. La última pregunta ha ido perfecta para este momento: un acertijo para descubrir cómo debe ser un buen concursante de El 1%. ¿Lo descubrirá Anne? ¡Revívelo en el vídeo!