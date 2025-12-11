Antena3
Mejores momentos | 10 de diciembre

Final estilo thriller para una librera en El 1%: ¡arriesga para ganar un premio de 44.500 euros!

Anne ha sido la mejor concursante de la noche y se ha enfrentado a la última pregunta, aunque por la mitad del bote al haber fallado en la ronda anterior

Alberto Mendo
Publicado:

Tras una noche llena de diversión y también de escabechinas, sólo una concursante ha llegado a la pregunta final de El 1%. Anne se ha quedado como aspirante única, aunque tampoco por el premio total de 89.000 euros que estaba en juego. Al fallar en la ronda anterior, que también había disputado sola, ha competido para llevarse la mitad, 44.500 euros.

Todos los focos sobre la única concursante que se enfrenta a la pregunta del 5%: “Me temo lo peor”

Arturo Valls ha destacado el hecho de que Anne, la mejor jugadora de la noche, sea librera. “Todo está en los libros”, ha afirmado el presentador, antes de darle la opción de plantarse con 5.000 euros. Ella ha decidido arriesgar, llenando de emoción el final del programa.

Dada la profesión de la concursante, Arturo le ha peguntado qué libro encajaría mejor con esta experiencia: Elige tu propia aventura, La historia interminable… “Alguien valiente, sin duda”, ha comentado el presentador. La última pregunta ha ido perfecta para este momento: un acertijo para descubrir cómo debe ser un buen concursante de El 1%. ¿Lo descubrirá Anne? ¡Revívelo en el vídeo!

Arturo Valls flipa con las habilidades secretas de los Rodríguez en El 1%: “Podéis hacer una serie”
La sorprendente “lógica Vaquerizo”: así explica su acierto más rocambolesco en El 1%
Inesperado suspenso en la pregunta del 80%: ¡19 concursantes se lían con las notas de Ana!
El programa había comenzado muy bien, con sólo tres jugadores fallando, pero la segunda ronda ha provocado una tremenda escabechina.

El artista ha regalado al público una noche mágica e inolvidable repleta de confesiones y momentazos.

