Mejores momentos | 10 de diciembre
Arturo Valls flipa con las habilidades secretas de los Rodríguez en El 1%: “Podéis hacer una serie”
El presentador ha saludado a Gonzalo y ha acabado conociendo a su hermano gemelo, a sus dos hermanas gemelas y a su madre. ¡Ni se imagina las comidas familiares!
Cada vez más concursantes de El 1% participan acompañados: por algún amigo, por su pareja… Arturo Valls está descubriendo esta temporada incluso familias numerosas, como la de los Rodríguez. Todo ha empezado cuando ha saludado a Gonzalo, uno de los concursantes que ha quedado eliminado. “He venido con mi madre y mis hermanos”, ha revelado el jugador.
El presentador ha encontrado a su hermano gemelo, Alberto, justo en la fila de arriba. Después ha conocido a su madre, que ha asegurado que, de toda la familia, es quien llegaba más lejos la temporada pasada. ¡Pero esta vez ya estaba bajo el foco azul! Aún quedaban dos hermanas… ¡y también gemelas!
Una de ellas, Lucía, ha sorprendido con una habilidad secreta que ha demostrado a Arturo: sabe poner la voz de Mickey Mouse. Eso le ha dado pie al presentador a volver a Gonzalo para constatar lo que sabe hacer con el cuerpo. “Podéis hacer una serie”, ha concluido. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
