Diego López Garrido: "El machismo es un problema estructural en España, no es algo solo del PSOE"

Diego López Garrido, exdiputado del PSOE, no cree que se puedan abordar las denuncias de acoso en el PSOE como algo estructural del partido de Pedro Sánchez.

Diego López Garrido en Espejo Público.

El abogado y exdiputado del PSOE Diego López Garrido ha analizado los casos de acoso laboral y sexual que han salpicado a algunos dirigentes del PSOE como el que fuera diputado socialista Paco Salazar o Antonio Navarro en Torremolinos. Desde el PP Alberto Núñez Feijóo enumera en redes sociales las polémicas que afectan al PSOE y aseguran que el acoso es un problema estructural de partido de Pedro Sánchez, López Garrido señala que el machismo es estructural en España y en ningún caso un problema de un partido político concreto. "Una de cada 3 mujeres en España ha sufrido a lo largo de su vida acoso y violencia de género, es el problema central de nuestro país y países de nuestro entorno".

"Este es un tema que afecta al partido y a muchas mujeres del propio Gobierno"

Por su parte, la periodista Pilar Rodríguez Losantos defiende que el Gobierno intentó poner coto a los escándalos de acoso con la dimisión de Antonio Hernández "por encubrir a Paco Salazar". "Es un tema que afecta al partido y tiene a muchas mujeres del propio Gobierno", señala. "La responsabilidad de Pedro Sánchez no es porque se bajen la bragueta, es porque es el secretario general".

Pilar Velasco, periodista, cree que "va de suyo" que Feijóo haga "partidismo" con esto "pero son exactamente igual el caso de Torremolinos que el caso de Algeciras". "Es una vergüenza que haya tenido que ser el PSOE quien vaya al Tribunal Supremo con esta causa". "Hay informaciones en prensa de este tema como en el caso de Paco Salazar desde hace un año".

