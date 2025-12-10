Antena3
Mejores momentos | 10 de diciembre

La sorprendente “lógica Vaquerizo”: así explica su acierto más rocambolesco en El 1%

El cantante ha conseguido superar la pregunta del 70% con un razonamiento insólito, viendo “dos hombres guapos en la selva” donde aparece un gato.

Alberto Mendo
Publicado:

Los concursantes de El 1% han tenido que encontrar la clave para desactivar la alarma que planteaba la pregunta del 70%. Tanto o más difícil para Arturo Valls ha sido, después, entender el razonamiento con el que Mario Vaquerizo ha conseguido acertar. ¡Eso sí que necesitaba explicación! Lo importante es que ha superado el reto, especialmente tras la escabechina que había provocado la ronda anterior.

Inesperado suspenso en la pregunta del 80%: ¡19 concursantes se lían con las notas de Ana!

Mario ha sorprendido con lo que ha llamado “lógica Vaquerizo”. A pesar de llevar varios pares de gafas, el cantante ha reconocido que no veía bien la pantalla. Por eso, donde aparecía un gato, él ha descrito “dos hombres guapos en la selva”, cada uno con dos piernas. Eso le ha permitido acabar llegando a la misma conclusión acertada que el resto de los concursantes. “Imbatible”, ha reconocido Arturo.

Boticaria García también ha revelado que su acierto tenía anécdota. En su caso, la araña de la primera imagen le ha recordado una canción infantil. “Nunca sabes cuándo te van a salvar”, ha afirmado, antes de cantarla. Arturo ya se ha rendido ante tanto ingenio: “¿Invitados famosos normales no había?”. ¡Dale al play y descubre la “lógica Vaquerizo”!

