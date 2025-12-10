La gripe se dispara: la peor en 15 años a dos semanas de Navidad

El catedrático de Inmunología Alfredo Corell advierte que “la gripe ha llegado nada menos que un mes antes”. Explica que esta temporada está marcada por la llamada variante K, que presenta siete mutaciones y estaría detrás de su mayor capacidad de transmisión. Según Corell, “la incidencia en España multiplica por diez la del año pasado; no es más grave, pero corre muchísimo más deprisa”.

En Cataluña, los datos ya son alarmantes: 308 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 123% más que la semana previa.

Más contagios, más ingresos y más presión sanitaria

Los expertos coinciden en que esta fase de aceleración continuará. El epidemiólogo Amos García señala que “va a haber un incremento claro en el número de casos diagnosticados y también de hospitalizaciones”. Añade que, en los grupos vulnerables, la gripe “siempre es especialmente peligrosa”.

El director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, José María Eiros, subraya que “a medida que aumentan los contactos y se multiplican los casos, la transmisión se intensifica”. La presión sobre los hospitales ya se nota. Fernando Hontangas, responsable de Sanidad en CSIF, denuncia que “se están suspendiendo cirugías y pruebas específicas por falta de personal”.

Los más afectados: adultos jóvenes y niños

El grupo más afectado son los menores de 45 años, aunque el mayor aumento se concentra en la población infantil. En los centros de salud, el ambiente es de saturación. Entre los testimonios recogidos, una paciente resume su situación con crudeza: “Tenía una tos que me moría, una tos seca que me ahogaba”.

Higiene, mascarilla y vacunación: el triple escudo

La médica experta en metabolismo y suplementación Isabel Viña insiste en la importancia de mantener la higiene básica: “Lavarnos las manos después de estornudar, al toser, antes de comer, tras ir al baño o al llegar a casa es esencial”, recalca. Recomienda recuperar la mascarilla ante los primeros síntomas: “Si estoy tosiendo o moqueando, ponerme la mascarilla es la mejor barrera para frenar el contagio”.

Los especialistas recuerdan además que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para evitar cuadros graves. Corell lo resume así: “La vacuna nos protege frente a las hospitalizaciones, aunque no tanto frente a la infección. Los ciudadanos vulnerables deben vacunarse cuanto antes”.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, valoraba la incidencia del virus en la región, tras responder a las críticas sobre el escándalo del Hospital de Torrejón.

