MEJORES MOMENTOS | 4 DE DICIEMBRE
Carlos enseña un pasaporte muy fuera de lo común en La ruleta de la suerte
El concursante venezolano ha dejado sorprendidos a todos.
Carlos, concursante del atril azul, es venezolano y actualmente vive en Madrid. Ha venido a jugar a La ruleta de la suerte y durante su presentación, ha comentado que tiene un pasaporte muy especial.
En el guarda los sellos de todos los países que ha visitado. No es un pasaporte cualquiera y todos han quedado boquiabiertos al verlo. Jorge Fernández incluso lo ha bautizado como “Hombre Pasaporte”.
¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre el alucinante pasaporte de Carlos!
