Un amigo del sintecho al que dos jóvenes prendieron fuego, cuenta su historia: "Tiene hasta una carrera universitaria"

Dos menores de edad quemaron en repetidas ocasiones el pelo de una persona sintecho las calles de Benacazón, Sevilla. Mientras se reían, grabaron y difundieron las imágenes de sus actos, despertando una ola de indignación y clamor de justicia. Para mayor gravedad de la agresión, uno de los jóvenes se habría hecho pasar por agente de Policía.

Ahora, identificados los autores de la agresión, ambos se enfrentan a la comisión de varios delitos graves. Tienen 17 años, son del pueblo, y casi con toda probabilidad se les aplicará la Ley del Menor.

Un "trotamundos", culto, educado e instruido

Hace varios años que Cader y David se conocen. David, quien ha sufrido la incomprensible acción desalmada de estos dos chicos, ha estado en casa de Cader en más de una ocasión. Su difícil situación llevó al joven a tratar de ayudarle y abrirle sus puertas para que pudiera acceder a agua potable y aun refugio en los días de más frío.

Cader destaca la educación y el civismo de su amigo, y en este caso víctima: "Es más, tiene hasta una carrera universitaria, mínimo". Según cuenta, David podría ser cualquiera de nosotros, pero las adversidades han podido con él hasta la fecha. No es un caso aislado: "Tuvo un desengaño amoroso y se tiró al alcohol. Y luego , lo que es la propia vida, lo cara que está. Cayó malo de los nervios, esquizofrénico diagnosticado. Tiene una paga cortita".

Explicaba también que le gusta viajar a Portugal, le definía como "un trotamundos (...) muy buena persona y 'muy suya', él no quiere molestar".

Las imágenes de la agresión le han dolido profundamente, pero él mismo reconoce que han sido mayores los sentimientos de rabia e impotencia. No conoce quienes son los agresores, pero tras ver lo que le han hecho a su amigo, les atribuye una cobardía enorme.

