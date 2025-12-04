La alcaldesa de Torremolinos muestra su "gran preocupación" por la denuncia de presunto acoso sexual contra el líder del PSOE en el municipio

La alcaldesa de Torremolinos, del Partido Popular, muestra su "profunda preocupación" tras conocerse la denuncia presentada ante la Fiscalía contra el secretario general del PSOE en el municipio, Antonio Navarro, por un presunto caso de acoso sexual. Margarita del Cid reconoce que conocía al dirigente socialista y asegura que ha tenido acceso a los mensajes que forman parte de la denuncia: "Son mensajes muy desagradables en un contexto laboral y absolutamente improcedentes", afirmó, insistiendo en todo momento en que respeta la presunción de inocencia.

Críticas a la falta de reacción interna del PSOE

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención a la regidora es que, según la denunciante, primero acudió al PSOE para pedir amparo sin obtener respuesta. "Lo que más me preocupa es que la militante acudió a la Fiscalía porque lo hizo ante los órganos internos de su partido, han transcurrido muchos meses y no se ha hecho nada", señala Del Cid, que considera "necesario preguntarse por qué no se actúa" en este tipo de situaciones.

La víctima denunciante mantiene el anonimato, pero la alcaldesa subraya la importancia de que cualquier mujer en un partido político pueda sentirse protegida: "Cuando hay una conducta contra ti y acudes a tu partido para que te ampare y te proteja, es muy duro ver que no se toman decisiones".

La alcaldesa también indica que las dos concejalas socialistas del Ayuntamiento no forman parte de la dirección del PSOE local, algo que atribuyó a cuestiones internas de "candidaturas distintas", aunque recalca que como regidora debe "proteger y amparar" a todos los ediles, sean o no de su partido.

La versión de Antonio Navarro: "Es una denuncia falsa, es una venganza"

Poco antes de la intervención de la alcaldesa, 'Espejo Público' ha contactado con Antonio Navarro, quien niega tajantemente las acusaciones. El dirigente socialista asegura que la denuncia es "falsa" y que se trata de "una venganza", aunque no precisó cuál sería el supuesto motivo.

Navarro se muestra “tranquilo” y afirma que está valorando ofrecer declaraciones al programa para dar su versión completa de los hechos.

Un caso que se remontaría a 2021

Según la información facilitada por la denunciante, los hechos se remontarían a 2021, lo que implica más de cuatro años desde el inicio de los supuestos episodios de acoso. Margarita del Cid reitera que desconoce los detalles más allá de lo publicado, pero subrayando la importancia de diferenciar entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas: "Todos podemos defendernos, tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero por encima de las responsabilidades jurídicas, ahora tenemos que asumir responsabilidades políticas".

