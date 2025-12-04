Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el influencer Prince Patel decapitado a los 18 años

El influencer conocido como 'PKR Blogger' sufrió un violento choque cuando iba a 140 km/h.

Las redes sociales están de luto. El conocido influencer indio Prince Patel ha muerto en un accidente de moto. Varios medios locales informan de que el influencer conocido como 'PKR Blogger' murió decapitado tras un choque violento cuando iba a 140 km/h en Gujarat.

Atendiendo a los reportes policiales a los que hacen referencia los medios, el joven de 18 años no llevaba casco en el momento del impacto, lo que hizo que las heridas fueran fatales, provocando su muerte de inmediato.

Las cámaras de seguridad captaron el momento concreto en el que el joven descendía un tramo elevado a alta velocidad. Al perder el control, la motocicleta se estrelló contra la mediana de la carretera, generando un impacto que inmediatamente ocasionó la separación de la cabeza y el cuerpo debido a la fuerza del golpe.

El caso ha provocado bastante dolor entre los seguidores del influencer en las redes sociales. De hecho, se abre el debate por el uso de dispositivos de seguridad y la influencia que tienen esos creadores de contenido.

