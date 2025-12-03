Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!

El abogado se muestra autoritario con su madre. Le exige que se marche de casa para poder llevar a cabo su venganza contra los De la Reina.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña le contará a Delia que está esperando un hijo de Gabriel. ¡La mujer se pondrá muy contenta con la idea de que va a tener un hijo!

Gema le confesará a Luz que todavía no le ha dicho a su marido que está embarazada. ¿Cuándo se lo dirá?

Damián volverá a su trabajo en la fábrica y Gabriel tratará de volver a ganarse su confianza comunicándole que Brossard entrará en el pago de la multa por la reconstrucción de la fábrica.

El patriarca, por su parte, le pedirá a Gabriel que no vuelva a mentirle ni a ocultarle nada nunca más.

Luis hace ver a Cloe que el nuevo perfume de Brossard, Air Noveau es un plagio del que ellos crearon para Cobeaga. ¡La francesa está dispuesta a comprobarlo!

A solas, Gabriel se mostrará muy autoritario con su madre. Quiere que se marche de esa casa y que no ponga en peligro sus propósitos en esa familia. ¿Qué hará Delia?, ¿Se marchará para siempre su lado?

Adelántate al capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer para descubrirlo.

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”
Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel
“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico
La De la Reina se queda descolocada ante las señales un tanto contradictorias de su compañera

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”
Allí, lejos de todos, le deja claro que la violencia no lo convierte en un hombre.

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

