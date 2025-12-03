Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Begoña le contará a Delia que está esperando un hijo de Gabriel. ¡La mujer se pondrá muy contenta con la idea de que va a tener un hijo!

Gema le confesará a Luz que todavía no le ha dicho a su marido que está embarazada. ¿Cuándo se lo dirá?

Damián volverá a su trabajo en la fábrica y Gabriel tratará de volver a ganarse su confianza comunicándole que Brossard entrará en el pago de la multa por la reconstrucción de la fábrica.

El patriarca, por su parte, le pedirá a Gabriel que no vuelva a mentirle ni a ocultarle nada nunca más.

Luis hace ver a Cloe que el nuevo perfume de Brossard, Air Noveau es un plagio del que ellos crearon para Cobeaga. ¡La francesa está dispuesta a comprobarlo!

A solas, Gabriel se mostrará muy autoritario con su madre. Quiere que se marche de esa casa y que no ponga en peligro sus propósitos en esa familia. ¿Qué hará Delia?, ¿Se marchará para siempre su lado?

