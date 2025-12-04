Antena 3 LogoAntena3
“Se la sabe mejor que Joaquín”: Iván acierta la canción al primer intento

El concursante ha resuelto el panel con una rapidez sorprendente.

"Se la sabe mejor que Joaquín": Iván acierta la canción al primer intento

Arancha Mela
Publicado:

Este panel ocultaba un fragmento de una canción de Dorian: “Quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte”. El concursante del atril rojo, Iván, lo ha adivinado a la primera cuando apenas se veía parte de la frase.

La velocidad de Iván ha dejado boquiabiertos a todos. “¡Me has dejado alucinado!” le ha dicho Jorge Fernández. “Se la sabe mejor que Joaquín” bromeaba el concursante del atril azul. Está claro que a Iván le encanta esta canción.

El concursante del atril rojo nos ha dejado un momentazo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

