“Se la sabe mejor que Joaquín”: Iván acierta la canción al primer intento

Este panel ocultaba un fragmento de una canción de Dorian: “Quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte”. El concursante del atril rojo, Iván, lo ha adivinado a la primera cuando apenas se veía parte de la frase.

La velocidad de Iván ha dejado boquiabiertos a todos. “¡Me has dejado alucinado!” le ha dicho Jorge Fernández. “Se la sabe mejor que Joaquín” bromeaba el concursante del atril azul. Está claro que a Iván le encanta esta canción.

El concursante del atril rojo nos ha dejado un momentazo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!