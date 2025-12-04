Científicos recrean por primera vez la semana más misteriosa del desarrollo humano con un modelo de embrión de primate

Este proceso, que ocurre alrededor de los 21 días después de la fecundación, marca el inicio de las estructuras que darán lugar a todos los órganos. Hasta ahora, era un territorio prácticamente invisible debido a las limitaciones técnicas y a las estrictas barreras éticas que impiden estudiar embriones humanos más allá de los 14 días.

El avance, publicado en la revista Nature, ha sido liderado por el investigador Icrea y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Alfonso Martínez-Arias, en colaboración con el equipo de Zhen Liu, del Instituto de Neurociencia de la Academia de Ciencias de China. Juntos han generado embrioides de primate capaces de desarrollarse hasta los 25 días, es decir, tres días después de completarse la gastrulación. Esta hazaña permite, por primera vez, observar de manera continua el desarrollo temprano de un mono, un hito relevante porque los ratones presentan diferencias clave respecto a los humanos en esta etapa.

Uno de cada tres embriones humanos llega a término

Para lograrlo, los científicos partieron de células madre embrionarias de primate y las llevaron primero al estado de blastocisto. Después aplicaron una innovadora técnica de cultivo en suspensión líquida que permitió su crecimiento tridimensional y su progresión hasta alcanzar un nivel de organización comparable al de embriones reales. Los embrioides mostraron los primeros esbozos de cerebro, tubo digestivo, tejido muscular, sangre e incluso células germinales primordiales, precursoras de óvulos y espermatozoides.

Este avance no solo abre la puerta a estudiar por qué solo uno de cada tres embriones humanos llega a término, sino también a comprender el origen de muchas malformaciones congénitas cuyo origen se cree que reside precisamente en errores durante la gastrulación. Martínez-Arias subraya que muchas mutaciones cuyas consecuencias aparecen semanas después tienen su raíz en esta fase crítica, por lo que identificar su origen es clave para futuros tratamientos.

Expertos externos, como el biólogo Nicolas Rivron, celebran el logro, aunque advierten que los modelos siguen siendo imperfectos y queda por determinar si reflejan fielmente el desarrollo natural. Sin embargo, otros investigadores destacan que esta es la primera ventana real hacia un seguimiento continuo del desarrollo de primates, y sugieren que las innovaciones podrían, en el futuro, permitir recrear modelos humanos más allá del límite legal vigente de 14 días.

Mientras tanto, los responsables del estudio ya exploran cómo hacer que estos modelos continúen su maduración, aunque de momento se enfrentan a límites biológicos que aún no logran superar.

