Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Biología

Científicos recrean por primera vez la semana más misteriosa del desarrollo humano con un modelo de embrión de primate

Un equipo de China y España logra que embrioides de mono alcancen los 25 días de desarrollo, permitiendo observar la gastrulación completa, un proceso clave y hasta ahora inaccesible del origen de la vida.

Embriones humanos sint&eacute;ticos

Embriones humanos sintéticosAntena 3

Publicidad

Lorena Gómez
Publicado:

Este proceso, que ocurre alrededor de los 21 días después de la fecundación, marca el inicio de las estructuras que darán lugar a todos los órganos. Hasta ahora, era un territorio prácticamente invisible debido a las limitaciones técnicas y a las estrictas barreras éticas que impiden estudiar embriones humanos más allá de los 14 días.

El avance, publicado en la revista Nature, ha sido liderado por el investigador Icrea y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Alfonso Martínez-Arias, en colaboración con el equipo de Zhen Liu, del Instituto de Neurociencia de la Academia de Ciencias de China. Juntos han generado embrioides de primate capaces de desarrollarse hasta los 25 días, es decir, tres días después de completarse la gastrulación. Esta hazaña permite, por primera vez, observar de manera continua el desarrollo temprano de un mono, un hito relevante porque los ratones presentan diferencias clave respecto a los humanos en esta etapa.

Uno de cada tres embriones humanos llega a término

Para lograrlo, los científicos partieron de células madre embrionarias de primate y las llevaron primero al estado de blastocisto. Después aplicaron una innovadora técnica de cultivo en suspensión líquida que permitió su crecimiento tridimensional y su progresión hasta alcanzar un nivel de organización comparable al de embriones reales. Los embrioides mostraron los primeros esbozos de cerebro, tubo digestivo, tejido muscular, sangre e incluso células germinales primordiales, precursoras de óvulos y espermatozoides.

Este avance no solo abre la puerta a estudiar por qué solo uno de cada tres embriones humanos llega a término, sino también a comprender el origen de muchas malformaciones congénitas cuyo origen se cree que reside precisamente en errores durante la gastrulación. Martínez-Arias subraya que muchas mutaciones cuyas consecuencias aparecen semanas después tienen su raíz en esta fase crítica, por lo que identificar su origen es clave para futuros tratamientos.

Expertos externos, como el biólogo Nicolas Rivron, celebran el logro, aunque advierten que los modelos siguen siendo imperfectos y queda por determinar si reflejan fielmente el desarrollo natural. Sin embargo, otros investigadores destacan que esta es la primera ventana real hacia un seguimiento continuo del desarrollo de primates, y sugieren que las innovaciones podrían, en el futuro, permitir recrear modelos humanos más allá del límite legal vigente de 14 días.

Mientras tanto, los responsables del estudio ya exploran cómo hacer que estos modelos continúen su maduración, aunque de momento se enfrentan a límites biológicos que aún no logran superar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Space X lanza al espacio SpainSat NG II, el satélite español que garantiza comunicaciones seguras a la OTAN

(Foto de ARCHIVO) Lanzamiento del SpainSat NG I REMITIDA / HANDOUT por HISDESAT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 29/01/2025

Publicidad

Ciencia

Embriones humanos sintéticos

Científicos recrean por primera vez la semana más misteriosa del desarrollo humano con un modelo de embrión de primate

Imagen de un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida

Copernicus confirma el cierre del agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, el más temprano desde 2019

Ciclistas delante de la luna llena

Calendario lunar diciembre 2025: descubre cuándo es la luna llena de este mes

Imagen del róver Perseverance de la NASA en Marte, en la que se han incluido moléculas de ozono.
MARTE

Descubren que el ozono en la superficie de Marte es mucho más abundante de lo previsto

Una galaxia
MATERIA OSCURA

La materia oscura, el enigma invisible del Universo, 'se deja ver' por primera vez en un siglo

Pruebas de la investigación de las cinco etapas de un cerebro humano a lo largo de su vida
Evolución cerebro

Estas son las etapas en las que el cerebro humano cambia a lo largo de la vida

Investigadores de La Universidad de Cambridge han realizado un estudio a cerca de 4.000 personas de todas las edades y han identificado cuatro puntos de inflexión en nuestro cerebro.

Imagen de microscopía electronica ilustrando el modelo de médula ósea humana generado en el laboratorio colonizado por células sanguíneas en rojo.
Médula ósea

Científicos crean un modelo realista de la médula ósea humana para reducir la experimentación animal

Logran reproducir el intrincado nicho endostal utilizando únicamente células humanas, un avance que promete transformar el estudio del cáncer hematológico y el desarrollo de fármacos.

Embrión

Un nuevo hallazgo revela cómo el embrión asume el control de la vida desde sus primeras horas

Imagen de archivo de una bacteria

Descubren la peligrosa bacteria que asoló al ejército de Napoleón durante su campaña en Rusia

Desarrollan un bioplástico que convierte a las abejas en aliadas contra el plástico

Desarrollan un bioplástico que convierte a las abejas en aliadas contra el plástico

Publicidad