Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | A las 22.50 horas

Saúl le pide a un viejo amigo un “pequeño sacrificio” para desviar la atención, esta noche en La Encrucijada

El exconvicto no va a parar hasta humillar y acabar con Octavio para encubrir sus crímenes.

Saúl le pide a un viejo amigo un “pequeño sacrificio” para desviar la atención, esta noche en La Encrucijada

Publicidad

Julián López
Publicado:

Esta noche, en La Encrucijada se vivirán auténticos momentos de tensión entre sus protagonistas.

Saúl está dispuesto a acabar con Octavio, pero mientras tanto disfruta humillándole por todo el daño que le ha causado durante tantos años. El empresario mató accidentalmente a Emilio, pero Saúl pondrá a El Chato, un viejo amigo, en el foco de atención en este homicidio, un “pequeño sacrificio” antes que un favor... ¿de qué se tratará?

Después de sufrir un sangrado y temer por la vida de su bebé, Patricia está bien en el hospital, recuperándose y con la certeza de que su embarazo sigue adelante. David la visita al hospital, y juntos viven un momento íntimo al descubrir el sexo del bebé. ¿Será niño o niña?

Y las investigaciones de la policía avanzan, pero nada cuadra para César. La comandante Serrano señala que Octavio fue el asesino de Emilio, pero el mexicano no se lo puede creer. Hay algo que no encaja, y César sabe que Saúl está en medio de todo. ¿Será capaz de descubrir algo antes que la policía?

Esta noche, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

Mientras Amanda y César se divorcian, Laura y Álvaro cruzan una línea roja como abogados: ¿un beso que confirma su relación?

Candela Márquez y Samantha Siqueiros arrasan en La Encrucijada: su pasado en Velvet que pocos recuerdan

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Saúl le pide a un viejo amigo un “pequeño sacrificio” para desviar la atención, esta noche en La Encrucijada

Saúl le pide a un viejo amigo un “pequeño sacrificio” para desviar la atención, esta noche en La Encrucijada

Maral consigue lo que quería: la recuperación de Seren saca a la luz el beso y pone en jaque a la familia de Uras

Maral consigue lo que quería: la recuperación de Seren saca a la luz el beso y pone en jaque a la familia de Uras

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”
Capítulo 450

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”
Capítulo 450

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”

El abogado, siguiendo los consejos de María, decide disculparse por haber mentido sobre su madre.

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel
Capítulo 450

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel

El joven anima a su tía a que no se marche de Toledo ni se aleje de la vida de su hijo.

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

Publicidad