Avance | A las 22.50 horas
Saúl le pide a un viejo amigo un “pequeño sacrificio” para desviar la atención, esta noche en La Encrucijada
El exconvicto no va a parar hasta humillar y acabar con Octavio para encubrir sus crímenes.
Esta noche, en La Encrucijada se vivirán auténticos momentos de tensión entre sus protagonistas.
Saúl está dispuesto a acabar con Octavio, pero mientras tanto disfruta humillándole por todo el daño que le ha causado durante tantos años. El empresario mató accidentalmente a Emilio, pero Saúl pondrá a El Chato, un viejo amigo, en el foco de atención en este homicidio, un “pequeño sacrificio” antes que un favor... ¿de qué se tratará?
Después de sufrir un sangrado y temer por la vida de su bebé, Patricia está bien en el hospital, recuperándose y con la certeza de que su embarazo sigue adelante. David la visita al hospital, y juntos viven un momento íntimo al descubrir el sexo del bebé. ¿Será niño o niña?
Y las investigaciones de la policía avanzan, pero nada cuadra para César. La comandante Serrano señala que Octavio fue el asesino de Emilio, pero el mexicano no se lo puede creer. Hay algo que no encaja, y César sabe que Saúl está en medio de todo. ¿Será capaz de descubrir algo antes que la policía?
Esta noche, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!
