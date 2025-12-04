Atracan a un menor en Bilbao para pedirle un Bizum: "Hay otros tres más en la esquina, si no me das el dinero, te matamos"

Bilbao, calle del Licenciado Poza, una zona de bares, negocios y ambiente y en medio de todo: un atraco muy peculiar. Iker, de nombre ficticio, es un menor que paseaba por la zona. En plena calle bilbaína, un individuo encapuchado se acercó al joven, le amenazó con un cuchillo y le señaló el bolsillo como si llevase otro arma escondida.

Su objetivo era claro: llevarse todo el dinero que pudiera. El chico entregó todo el dinero en efectivo que llevaba encima. Lo llevaba guardado en la funda del móvil y tras entregar toda la cantidad, la situación empeoró. De forma intimidatoria el atracador le obligó a hacer una transferencia inmediata a través de un Bizum. La cantidad sorprende al joven. Le pide sólo 50 euros y además, le amenaza: “Hay otros tres más en la esquina, si no me das el dinero, te matamos”.

El menor, que no dispone de la aplicación, se lo hace saber al atracador: “Le he dicho que yo no tengo Bizum y me ha dicho: que te haga un bizum un amigo tuyo. Y mis amigos no tienen bizum”, explica el joven.

Nuevos métodos de atraco

Estos métodos de atraco se están repitiendo en nuestro país. El pasado mes de marzo, en Sevilla, ocurrió exactamente lo mismo: el mismo robo, misma amenaza y el mismo modus operandi.

En este caso, la víctima se vio obligada a hacer un Bizum, porque al parecer, no llevaba dinero en efectivo. La Policía Nacional detuvo a cuatro personas implicadas en el proceso.

La denuncia, la mejor solución

La Policía, avisa: estos robos dejan rastro digital. Pueden atrapar a los implicados identificando el titular de la cuenta bancaria asociado al número de teléfono.

La única solución a este tipo de situación, según las autoridades, es denunciar los hechos. Sólo así se puede saber quién se esconde detrás de estos atracos. Las transferencias inmediatas no sólo se realizan a través de la cuenta bancaria, también a través de la aplicación de Bizum.

