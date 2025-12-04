Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Receta de albóndigas de pollo con salsa de calabacín, de Arguiñano: "Los pequeños pueden participar en la elaboración"

La pequeña Valeria, desde Salamanca, le ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore estas albóndigas de pollo con salsa de calabacín.

Receta de albóndigas de pollo con salsa de calabacín, de Arguiñano: "Los pequeños pueden participar en la elaboración"

A la hora de cocinar las albóndigas en la salsa no hay que pasarse con el tiempo ya que como la carne picada de pollo apenas tiene grasa podrían resecarse.

Ingredientes, para 4 personas

  • 700 g de carne picada de pollo
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 3 cucharadas de leche
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Harina de garbanzo
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes para las albóndigas
Ingredientes para las albóndigas

Para la salsa:

  • 2 dientes de ajo
  • 1 puerro
  • 1-2 calabacines
  • ½ l de caldo de pollo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Ingredientes para la salsa
Ingredientes para la salsa

Elaboración

Pon la carne picada en un bol grande. Agrega una pizca de sal, el polvo de ajo, el pan rallado, el huevo y la leche. Mezcla los ingredientes y deja que reposen durante 15 minutos.

Mezcla los ingredientes y deja que reposen durante 15 minutos
Mezcla los ingredientes y deja que reposen durante 15 minutos

Calienta una sartén con abundante aceite. Forma las albóndigas y pásalas por la harina de garbanzo. Introdúcelas (a tandas) en la sartén y fríelas hasta que se doren por fuera. Retíralas y pásalas a una tartera (cazuela amplia y baja).

Calienta 4 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela los ajos, lamínalos e introdúcelos en la cazuela. Limpia el puerro, córtalo en cuartos de luna y añádelo. Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 5 minutos. Lava el calabacín, córtalo en cuartos de luna y agrégalo.

Lava el calabacín, córtalo en cuartos de luna y agrégalo
Lava el calabacín, córtalo en cuartos de luna y agrégalo

Sazona y rehoga todo junto durante 10 minutos. Vierte el caldo y cocina los ingredientes de la salsa durante 20 minutos a fuego suave-medio. Pásalos al vaso americano y tritúralos hasta que consigas una salsa homogénea. Vierte la salsa sobre las albóndigas y cocínalas a fuego suave durante 5 minutos.

Reparte las albóndigas en 4 platos, espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.

