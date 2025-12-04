Para 4 personas
Receta de albóndigas de pollo con salsa de calabacín, de Arguiñano: "Los pequeños pueden participar en la elaboración"
La pequeña Valeria, desde Salamanca, le ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore estas albóndigas de pollo con salsa de calabacín.
Publicidad
A la hora de cocinar las albóndigas en la salsa no hay que pasarse con el tiempo ya que como la carne picada de pollo apenas tiene grasa podrían resecarse.
Ingredientes, para 4 personas
- 700 g de carne picada de pollo
- 1 huevo
- 2 cucharadas de pan rallado
- 3 cucharadas de leche
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Aceite de oliva virgen extra
- Harina de garbanzo
- Sal
- Perejil
Para la salsa:
- 2 dientes de ajo
- 1 puerro
- 1-2 calabacines
- ½ l de caldo de pollo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Pon la carne picada en un bol grande. Agrega una pizca de sal, el polvo de ajo, el pan rallado, el huevo y la leche. Mezcla los ingredientes y deja que reposen durante 15 minutos.
Calienta una sartén con abundante aceite. Forma las albóndigas y pásalas por la harina de garbanzo. Introdúcelas (a tandas) en la sartén y fríelas hasta que se doren por fuera. Retíralas y pásalas a una tartera (cazuela amplia y baja).
Calienta 4 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela los ajos, lamínalos e introdúcelos en la cazuela. Limpia el puerro, córtalo en cuartos de luna y añádelo. Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 5 minutos. Lava el calabacín, córtalo en cuartos de luna y agrégalo.
Sazona y rehoga todo junto durante 10 minutos. Vierte el caldo y cocina los ingredientes de la salsa durante 20 minutos a fuego suave-medio. Pásalos al vaso americano y tritúralos hasta que consigas una salsa homogénea. Vierte la salsa sobre las albóndigas y cocínalas a fuego suave durante 5 minutos.
Trucos de Arguiñano
Reparte las albóndigas en 4 platos, espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.
Publicidad