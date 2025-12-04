Receta de albóndigas de pollo con salsa de calabacín, de Arguiñano: "Los pequeños pueden participar en la elaboración"

A la hora de cocinar las albóndigas en la salsa no hay que pasarse con el tiempo ya que como la carne picada de pollo apenas tiene grasa podrían resecarse.

Ingredientes, para 4 personas

700 g de carne picada de pollo

1 huevo

2 cucharadas de pan rallado

3 cucharadas de leche

1 cucharadita de ajo en polvo

Aceite de oliva virgen extra

Harina de garbanzo

Sal

Perejil

Ingredientes para las albóndigas | antena3.com

Para la salsa:

2 dientes de ajo

1 puerro

1-2 calabacines

½ l de caldo de pollo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para la salsa | antena3.com

Elaboración

Pon la carne picada en un bol grande. Agrega una pizca de sal, el polvo de ajo, el pan rallado, el huevo y la leche. Mezcla los ingredientes y deja que reposen durante 15 minutos.

Mezcla los ingredientes y deja que reposen durante 15 minutos | antena3.com

Calienta una sartén con abundante aceite. Forma las albóndigas y pásalas por la harina de garbanzo. Introdúcelas (a tandas) en la sartén y fríelas hasta que se doren por fuera. Retíralas y pásalas a una tartera (cazuela amplia y baja).

Calienta 4 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela los ajos, lamínalos e introdúcelos en la cazuela. Limpia el puerro, córtalo en cuartos de luna y añádelo. Rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 5 minutos. Lava el calabacín, córtalo en cuartos de luna y agrégalo.

Lava el calabacín, córtalo en cuartos de luna y agrégalo | antena3.com

Sazona y rehoga todo junto durante 10 minutos. Vierte el caldo y cocina los ingredientes de la salsa durante 20 minutos a fuego suave-medio. Pásalos al vaso americano y tritúralos hasta que consigas una salsa homogénea. Vierte la salsa sobre las albóndigas y cocínalas a fuego suave durante 5 minutos.

Reparte las albóndigas en 4 platos, espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.