MEJORES MOMENTOS | 4 DE DICIEMBRE

Jorge Fernández desvela uno de los momentos más emotivos en su vida

Uno de los paneles hablaba sobre momentos nostálgicos y el presentador ha confesado el suyo.

Arancha Mela
Publicado:

El panel hacía referencia a un momento nostálgico: “Encuentras una carta que escribiste de niño”. Iván, el concursante del atril rojo, lo ha resuelto y esto ha llevado a Jorge Fernández a abrir un pequeño debate.

El presentador ha querido compartir uno de los momentos más emotivos de su vida y ha revelado que le hizo llorar. Tanto el público como los concursantes se han mostrado muy conmovidos al escucharlo.

En el plató incluso se ha escuchado un sentido “Oooh”¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Programas

