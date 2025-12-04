Antena 3 LogoAntena3
"Tengo un plan": Santiago Segura se une a Cristina Pedroche y Alberto Chicote para montar la 'Super Bowl' de las Campanadas

El día 31 de diciembre, la mítica pareja de presentadores volverá a despedir el año desde la Puerta del Sol y contarán con un invitado muy especial. ¿Qué tendrán preparado?



Patri Bea
Publicado:

Un año más, Cristina Pedroche y Alberto Chicote despedirán el año desde la Puerta del Sol con los espectadores de Antena 3 y, en esta ocasión, además, la retransmisión podrá seguirse también desde laSexta y atresplayer. ¡No hay excusa para no verlos!

La pareja de presentadores ya nos adelanta que tienen preparado algo muy grande. "Es que va a ser la Super Bowl de las Campanadas. A lo grande", asegura Cristina Pedroche, muy ilusionada por volver a sorprender a los espectadores junto a su compañero.

Además, como novedad, este año, Cristina y Alberto contarán con un invitado muy especial: Santiago Segura. "Tengo un plan para dar el campanazo en el 2026 que os lo tengo que contar", ha asegurado el cineasta y actor. Sin embargo, los presentadores le han pedido a Santiago que se espere al día 31 para desvelarlo.



Unas Campanadas diferentes

Atresmedia convertirá de nuevo las Campanadas en uno de los momentos televisivos más destacados del año, no solo por su relevancia social y mediática, sino también por su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida. Con esta emisión conjunta en Antena 3, laSexta y atresplayer, las Campanadas se consolidan como un hito dentro de la programación navideña del grupo.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la pareja más icónica de la Nochevieja, volverán a unirse en la Puerta del Sol por décimo año consecutivo y sorprenderán con una puesta en escena única y un invitado de lujo. ¡Os esperamos el 31 de diciembre!













