Los 5 titulares que deja 'Reconciliación', el libro de memorias del rey Juan Carlos I

Las memorias del rey emérito se publicaron el mes pasado en Francia, pero hoy llegan a España y vuelven a generar el debate algunas de sus declaraciones.

Las memorias de Juan Carlos I

Alejandro Lorente
Publicado:

El libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I, 'Reconciliación', ha llegado en castellano este miércoles a las librerías españolas, casi un mes después de su publicación en Francia. Esta obra repasa su vida desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio.

El pasado lunes, el rey emérito publicó un vídeo dirigido principalmente a los españoles más jóvenes, "sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España", expresaba Juan Carlos I, en referencia a la publicación de su libro.

El Palacio de la Zarzuela calificó el martes este vídeo de "inoportuno e improcedente", y hoy, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que se queda "con las palabras de la Casa Real".

Los pasajes más polémicos de 'Reconciliación'

Las memorias de Juan Carlos I han sido objeto de debate desde su publicación en el país vecino. Este libro ha dejado numerosas declaraciones que han generado opiniones dispares.

El rey emérito ha decidido confesar públicamente algunos de sus errores en este libro. De hecho, hace una semana aseguró en una entrevista en Francia no arrepentirse de pasado ni "intentar" tener "remordimientos" esperando que los españoles puedan perdonarlo: "Mi empeño es que todo el mundo me comprenda mejor, que me conozca y subsanar malentendidos".

Su relación con la reina Sofía

En el libro, Juan Carlos I dedica unas palabras a su hijo, el actual rey Felipe VI, en el que indica que "las pruebas y tensiones que ha tenido que pasar le habían cambiado", afirmando que le "reprochó" su visita a Sanxenxo en avión privado. Aunque, por otro lado, lo define como "un buen rey".

El exjefe de Estado también destacó la figura de su esposa, la Reina Sofía. Son bien conocidas sus aventuras sentimentales con otras mujeres, aunque en el libro le ha dedicado un capítulo entero a su esposa "Sofi". "Nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sofi, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias", expresa Juan Carlos I. "Le propuse celebrar nuestro sesenta aniversario. Mi invitación quedó sin respuesta. Supongo que pensó que no había nada que celebrar"

Sobre Letizia

Juan Carlos I es explícito al referirse a su nuera, la reina Letizia: "No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares". Entre otros momentos, destacó la "catástrofe" de la catedral de Palma: "la Casa Real quería mostrar la unidad y la armonía de la familia(…) La reina Letizia, mi nuera, se enfadó con Sofi frente a las cámaras". "Hice todo lo posible por superar nuestras diferencias"

Sobre el Gobierno

El rey emérito ha criticado también al Gobierno en algunos aspectos, asegurando "presiones políticas" sobre su hijo y una "caza de brujas" contra él. Además, el rey emérito acusa al Ejecutivo de convertir investigaciones "judiciales" en un "juicio moral". "Si el actual Gobierno desacredita mi persona, debilita nuestra Constitución"

