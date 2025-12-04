Jeanette, la pionera del pop que abrió camino a toda una generación, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Jeanette es un icono pop atemporal que tras 50 años de música, sigue conquistando con su voz. Siendo apenas una adolescente de 15 años, el talento de Jeanette y su pasión por la música le hicieron despertar una ambición que la llevaron a convertirse en una pionera del pop.

En un tiempo en el que España salía de la represión y comenzaba a caminar hacia la modernidad, Jeanette se convirtió en el símbolo de toda una generación. Su 'Soy rebelde' o 'Por qué te vas' fueron la banda sonora de un momento histórico.

