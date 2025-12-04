Antena 3 LogoAntena3
Jeanette, la pionera del pop que abrió camino a toda una generación, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La cantante fue la voz de toda una generación que, en un momento turbulento, avanzaba hacia la modernidad. Hoy, nos cuenta cómo ha cambiado su vida durante estos 50 años de carrera.

Jeanette

Jeanette es un icono pop atemporal que tras 50 años de música, sigue conquistando con su voz. Siendo apenas una adolescente de 15 años, el talento de Jeanette y su pasión por la música le hicieron despertar una ambición que la llevaron a convertirse en una pionera del pop.

En un tiempo en el que España salía de la represión y comenzaba a caminar hacia la modernidad, Jeanette se convirtió en el símbolo de toda una generación. Su 'Soy rebelde' o 'Por qué te vas' fueron la banda sonora de un momento histórico.

Hoy, 50 años después, Jeanette recuerda sus orígenes y nos cuenta cómo ha cambiado su carrera a lo largo del tiempo. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Jeanette

