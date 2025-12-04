Dos mundos a una hora de distancia: El pueblo que más crece y el que más se abandona

Ochenta y cuatro kilómetros son dos maratones, tres etapas poco exigentes del Camino de Santiago… o una hora en coche. Una distancia corta que en el caso que les contamos separa dos mundos distintos. Yebes y Angón son dos pueblos de Guadalajara comparables hace un cuarto de siglo. Hoy en día encabezan dos titulares opuestos: el pueblo que más ha crecido y el que más se ha vaciado en los últimos 25 años.

“Tengo dos pisos en Madrid, pero llevo dos años sin ir. Igual hay algún okupa”

Angón aún tenía 45 vecinos en el año 2000. Hoy cuenta con siete, aunque cuesta encontrar alguno. Nos lo constata Pepe, a quien hallamos en su casa, al otro lado de la verja: “Aquí no te encuentras a nadie. Como mucho a Gregorio, que a esta hora estará en la cama”. Gregorio es el único vecino permanente de Angón y finalmente le vemos dando el paseo del día. En la plaza donde estamos dibuja un círculo imaginario con la vara: “antes había aquí cuarenta niños. Esos niños tienen treinta años ya”. Y ninguno permanece. Gregorio vivió en Madrid cuando trabajaba en los autobuses. Mantiene dos pisos en una buena zona de la capital: “llevo dos años sin ir. Lo mismo hay algún okupa”, dice sin mucha preocupación: ¿Aquí hay bares, tiendas…? “no, de eso no”. ¿y transporte público? “el coche de Soria pasa a las 11 y luego a las 6 pasa otra vez. ¿Se sienten abandonados? “Se han muerto todos. Yo no pido nada, pero hay buena asistencia de médicos”.

“Aquí hay una urbanización proyectada para 30.000 personas”

Por Yebes pasa el AVE cada poco tiempo, aunque apenas paran en la estación. Le preguntamos a Aurelio porqué su pueblo ha crecido un tres mil por ciento: “por la urbanización de Valdeluz. Está proyectada para 30.000 personas. Actualmente hay 5.000”, nos dice de corrido, como una lección aprendida. Poco tiene que ver Yebes con la imagen idealizada de un pueblo. La urbanización que cita Aurelio está a diez kilómetros y sus vecinos apenas pisan el pueblo donde se ubica. Almudena es una de las primeras vecinas: “Yo he visto construir todo esto. Hace 18 años éramos 400. Ahora 5.000”. Luis, vecino y concejal, asegura que todo empezó con la construcción de la estación del AVE: “fue entonces cuando las promotoras compraron mucho terreno y se empezaron a construir pisos”. Aquí apenas hay industria: “todo el mundo trabaja en el Corredor del Henares o en Madrid”, asegura Almudena. “es prácticamente un pueblecito dormitorio”, nos dice otro vecino: “falta un centro de salud en condiciones y opciones de ocio”.

Polígonos industriales, bloques en altura con piscina y vía rápida hacia la capital. El pueblo de Yebes ha sobrevivido sin que en nada se parezca ya a un pueblo.

