Faltan cinco días para las elecciones generales del 29 de noviembre y todos los candidatos están a tumba abierta y redoblan sus esfuerzos por captar apoyos antes de las urnas. Este martes, el líder del PSOE y candidato a la reelección Pedro Sánchez, estará en Barcelona, un día después de que el Tribunal Supremo haya aplicado la amnistía a Carles Puigdemont. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Alicante.

Además, las recientes palabras de Bono pidiéndole a Felipe González que vote a Sánchez, ha reavivado al ex presidente del Gobierno y Rafa Latorre ha sido preguntado por dichas palabras.

"La estrategia es clara, tratar de recuperar a los que votaron a Felipe González para que aquellos que no van a votar a Sánchez, vuelvan. Molestar a Felipe González cuando estaba discreto durante toda la campaña, lo veo que puede ser muy contraproducente. Esto de pro Bono es un hallazgo", ha explicado Latorre.

Además, destaca que se sabrá en un futuro que intereses particulares tiene Bono para que alude a Felipe González en estas elecciones generales.

Tezanos y la remontada de Sánchez

"¿Por qué Sánchez se fía de Tezanos y apela a la remontada?" Pregunta Susanna Griso a Rafa Latorre. "Están 10 puntos por encima, es una contradicción, hablan del espíritu de la remontada y parece que el PSOE no se fían de la mercancía averiada del CIS", apostillaba Latorre.

Si están 10 puntos por encima. Es una contradicción, porque hablan del espíritu de la remontada? No se fían de la mercancía averiada del CIS y el lunes habrá que rendir cuentas de lo que está haciendo Tezanos, poniéndolo 10 puntos por encima que hay que arriesgarse de tal manera cuando el resto de sondeos indican lo contrario.

"Ya veremos si eso tiene algún tipo de responsabilidad, todo el dinero perdido para hacer estas encuestas", ha respondido a la pregunta de la encuesta del CIS.

Sobre las palabras de Puigdemont

Finalmente, ha recordado las palabras de Carles Puigdemont sobre Pedro Sánchez y ha sido claro: "Es una descripción perfecta de como transcurrió una negociación que él no esperaba que fuera tan fácil, todo por apoyo parlamentario". Y Latorre ha querido destacar que no se sabe si esperará a las elecciones para volver a España.

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