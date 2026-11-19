Ángel Martín es uno de los rostros más conocidos de las redes sociales. Humorista y presentador, sus informativos matinales para ahorrar tiempo fueron los que le hicieron saltar ala fama. Sin embargo, fue en 2021 cuando Ángel Martín se abrió en canal y decidió contar un episodio que le marcó la vida: un brote psicótico que sufrió en 2017.

En aquel momento, apartado de los medios y la comedia, Ángel Martín se vio salpicado por problemas de salud mental. Un brote psicótico le hizo llegar a pensar que podía volar, hablar con los animales o que su pareja de entonces había participado en la película de Wonder Woman.

"No tuve la sensación de que estuviese pasando nada raro en mi cabeza", afirma, "pero una señal para darse cuenta es cuando alguien se abandona demasiado, con la higiene por ejemplo".

Fue su entorno el que, al ver su estado, decidió que debía ingresar en psiquiatría. Una decisión que él no entendía en ese momento, pero que le cambió la vida.

Tras dos semanas de ingreso, Ángel salió desubicado. La percepción de la realidad que había creado en los últimos meses se había desmontado y no encontraba el rumbo de su vida. Además, muchas personas de su entorno no le entendieron y se alejaron de él.

Con el tiempo, Ángel Martín logró apoyarse en su familia, su pareja y algunos amigos, volviendo a encontrar el sentido de su vida. Un resurgir al que decidió darle voz en redes sociales en 2021 y cuya experiencia ahora usa para ayudar a los demás con sus libros. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!